อุทยานดอยหลวง ประกาศปิดน้ำตกวังแก้ว 1 เดือน หวั่นน้ำป่าหลากทะลัก

ลำปางประกาศปิดน้ำตกวังแก้ว สูง 111 ชั้น ถึง 30 ก.ย. ห้ามคนเข้าไป หวั่นน้ำป่าหลากทะลักลงมาจากดอยหลวง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนัก อันเนื่องจากอิทธิผลของพายุคาจิกิ จนทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก บนยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ซึ่งเป็นเขาสูงเขตรอยต่อ จ.เชียงราย ลำปาง และพะเยา โดยในฝั่งของ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง มีน้ำตกวังแก้ว ความสูง 111 ชั้น มีน้ำป่าจำนวนมากทะลักลงมาตามสายน้ำ และไหลบ่าลงสู่ลำน้ำด้านล่าง จนส่งผลกระทบทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำ เกิดท่วมฉับพลัน
ทำให้ทางอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ได้ประกาศปิดน้ำตกวังแก้ว ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 ห้ามไม่ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าไปโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกหนัก และน้ำป่าหลากทะลักลงมา โดยนายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง ได้รุดเข้าสำรวจ และติดตามสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้เตรียมพร้อมและแจ้งเตือนให้หมู่บ้านท้ายน้ำ ให้พร้อมรับมือ หากเกิดน้ำป่าหลากทะลักลงมา
นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 1 (ดอยหลวง) ก็มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก และน้ำป่าหลากลงมา ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดสถานการณ์ขึ้น ก็จะมีการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทราบ เพื่อรีบแจ้งเตือนหมู่บ้านเสี่ยงภัยท้ายน้ำ ในหลายตำบลของ อ.วังเหนือ ที่มีบ้านเรือนอยู่ติดลำน้ำสาขาที่ไหลมาจากเขาสูง และบ้านเรือนที่อยู่ติดแม่น้ำวัง ให้พร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่ง