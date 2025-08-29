“อรรถพล ใหญ่สว่าง” นำสมาคมชาวฉะเชิงเทรา เข้าอวยพร“บิ๊กเหวียง” ครบรอบ87 ปี

“อรรถพล ใหญ่สว่าง” อดีต อสส.นำสมาคมชาวฉะเชิงเทรา เข้าอวยพร“บิ๊กเหวียง” ครบรอบ87 ปี เผยเป็นอดีตนายกสมาคม เป็นที่น่านับถือคนเเปดริ้ว
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยพลอากาศตรี หญิง ทรงพร วาณิชเสนี ประธานกรรมการมูลนิธิทองประทานฯ ,นายอนันต์ วงศ์พานิช นายกกิตติมศักดิ์สมาคมชาวฉะเชิงเทรา ,พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ อุปนายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ,นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อุปนายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา,ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออก 1 ,นายสราวุธ ธีรภัทรไพศาล นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เข้าร่วมอวยพรในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 87 ปี พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร นายกกิตติมศักดิ์สมาคมชาวฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่สโมสรราชพฤกษ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล กล่าวว่าตนเเละทีมสมาคมชาวฉะเชิงเทราพร้อมคณะในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้ามาขอพรจากพลเอก เชษฐา เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุ 87 ปี พลเอกเชษฐา หรือที่เราเรียกกันว่า “บิ๊กเหวียง”เป็นคนเเปดริ้วโดยกําเนิดแล้วก็จบการศึกษาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ที่ฉะเชิงเทรา เเละเคยเป็นนายกสมาคมชาวฉะเชิงเทราด้วย
พลเอก เชษฐา ถือเป็นนักกีฬาเก่าเหรียญทอง ทั้งตอนเป็นทหารก็เป็นนักมวยด้วย และเป็นคนสมถะ เป็นที่เคารพนับถือในจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่เสมอ เมื่อมีการจัดแสดงความดีกับผู้ประสบความสําเร็จของสมาคมชาวฉะเชิงเทราทุกครั้งก็จะเชิญมาเป็นประธานในการมอบรางวัล ก็ถือเป็นกิจกรรมของสมาคมชาวฉะเชิงเทราที่เราจะมาร่วมอวยพรเเละขอพรพล.อ.เชษฐาทุกปี ตอนนี้อายุ87 เเล้วก็ยังแข็งแรงมาก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน!! ศาลรธน. ชี้ อิ๊งค์ ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง คลิปฮุนเซน เห็นแก่ประโยชน์ตัวเอง ครม.หลุดทั้งคณะ
- กรมอนามัยจับมือภาคีเครือข่ายจัดเวทีถอดบทเรียน ‘นโยบายเพื่อคนพิการ’ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- กทม. แจง ‘สาเหตุ’ ปิดปรับปรุง สนามหลวง ถึง 15 พ.ย. แม้ย้ายสถานที่เปิดซีเกมส์แล้ว
- กทม. เผยแผนปรับปรุง ‘สนามหลวง’ ตามงบประมาณเดิม รองรับท่องเที่ยว-จัดกิจกรรม ทั้งปี