บ้านหนองจาน สระแก้ว สงบลง หลังประกาศกฎอัยการศึก มีผลบังคับใช้
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีการบังคับใช้กฎอัยการศึก ที่บ้านหนองจาน และ ถนนศรีเพ็ญ ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งมีสาระสำคัญที่ประชาชนทั้งสองฝ่ายต้องปฎิบัติโดยเคร่งครัด คือ ห้ามพกพาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธทุกชนิด, ห้ามปิดกั้นถนน หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่, ห้ามถ่ายภาพฐานปฏิบัติการทางทหาร, ห้ามดื่มของมึนเมา หรือทะเลาะวิวาทในพื้นที่ และห้ามนำเครื่องขยายเสียงเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดเพื่อเตรียมรับมวลชนที่จะเดินทางเข้าไปสมทบในหมู่บ้าน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีประชาชนจากหลากหลายพื้นที่ทยอยเดินทางเข้าไปบ้านหนองจานเป็นระยะๆ แต่มีจำนวนไม่มากเท่ากับเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา นอกจากนั้นบรรยากาศโดยรวมที่บ้านหนองจานค่อนข้าง เงียบสงบลงมาก เพราะไม่มีการใช้เสียงดังผ่านเครื่องขยายเสียง ไม่มีการเปิดเพลงปลุกใจดังสนั่น คงมีแต่การรวมตัวของประชาชนอย่างหลวมๆ ที่ยืนโบกธงชาติ เช่นเดียวกับที่ฝั่งเขมร บรรยากาศกาศทั่วไปก็ไม่ต่างจากฝั่งไทยมากนัก คาดว่าการรวมตัวของมวลชนชาวไทยคงจะสลายตัวในช่วงเย็นนี้
ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 09.50 น. วันนี้ พ.อ. ชัยณรงค์ กาสี ผบ.ฉก.อรัญประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากการออกประกาศกฎอัยการศึก ประชาชนยังคงสามารถเดินทางมาปักหลักแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ได้ เพียงแต่ขอความร่วมมือไม่ให้ใช้เครื่องขยายเสียงก่อนได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งการออกกฎอัยการศึกดังกล่าวเป็นเพียงการจัดระเบียบประชาชนเท่านั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า หลังจากน.ส.ดารา เรียม ชาวกัมพูชาที่แต่งงานกับคนไทยและทำธรุกิจร่วมกับสามีชาวไทยอยู่ในอ.ตาพระยา ได้ออกมาแฉถึงพฤติกรรมของกำนันลี หรือ กำนัน ลี โตสะลี อดีตทหารสน.ปทก.ของกัมพูชา ปัจจุบันเป็นกำนันในต.โอโจวโร จ.บันเตียเมียนเจย ของกัมพูชา มีภรรยาเป็นคนไทย บุคคลผู้นี้มีอิทธิพลสูงในหมู่บ้านหนองจาน เป็นคนใช้รถแบ๊กโฮทำลายหลักเขตแดนที่บ้านหนองจาน และเป็นผู้ที่ว่าจ้างชาวเขมรมาป่วนและรื้อลวดหนามตามที่เป็นข่าว
อดีตผู้นำชุมชนบ้านหนองจาน เปิดเผยว่า รู้จักกับกำนันลีพอสมควร เพราะเคยทำงานร่วมกันมาก่อน เขาเคยเป็นทหารยศพันโทของเขมรแล้วลาออกมาเป็นกำนัน ต.โอบายเจือน จ.บันเตียเมียนเจย นับเป็นผู้มีอิทธิพลมากคนหนึ่งในละแวกบ้านหนองจานและหมู่บ้านของเขมรในฝั่งตรงข้าม สำหรับตัวน.ส.ดารา เรียมนั้น ตนรู้จักดี เป็นคนที่รู้จักข้าราชการและชาวบ้านในเขมรมาก เพราะทำการค้ากับชาวเขมร มานาน