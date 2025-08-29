เลือกตั้งผญบ.มวกเหล็กเรียบร้อยดี นอภ.เผยคนใช้สิทธิ์คาดเกิน ย้ำโปร่งใส ไร้ข้อร้องเรียน

เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านมวกเหล็กเรียบร้อยดี นอภ.เผยคนใช้สิทธิ์คาดเกิน70% ย้ำโปร่งใส ไร้ข้อร้องเรียน
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก หลังจากที่การเลือกตั้งครั้งก่อนมีปัญหาข้อร้องเรียน จนนำมาสู่การเลือกตั้งใหม่ในวันนี้ ท่ามกลางการจับตาอย่างใกล้ชิดจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายผู้ร้องเรียนที่มี ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งเคยประกาศไว้ว่าหากผลการตัดสินคดีเก่ายังไม่เป็นที่พอใจ ก็พร้อมจะยื่นเรื่องต่อศาลปกครอง
นางสาวอ้อยทิพย์ ปานสอาด นายอำเภอมวกเหล็ก กล่าวถึงภาพรวมการเลือกตั้งว่า ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใดๆ เข้ามา จากการสอบถามประธานและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงกำนันในพื้นที่ ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับ ประชาชนผู้มีสิทธิ์ก็ทยอยออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 945 คน ตอนนี้ (ช่วงบ่าย) มาใช้สิทธิ์แล้วกว่า 400 คน หรือเกือบ 50% ซึ่งคาดว่าในช่วงบ่ายจะมาเพิ่มเติมอีก และโดยปกติที่นี่จะมีผู้มาใช้สิทธิ์เกิน 70% อยู่แล้ว ที่สำคัญคือจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆ
“การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะการเลือกตั้งครั้งก่อนมีผู้ร้องคัดค้านผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง โดยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ ซึ่งในระหว่างที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกำลังดำเนินการ ผู้ถูกร้องได้ยื่นหนังสือลาออกก่อน แม้ว่าหากกระบวนการดำเนินไปจนสิ้นสุด คณะกรรมการฯมีความเห็นว่ากระทำผิดจริงและต้องสั่งให้พ้นจากตำแหน่งอยู่ดี การลาออกทำให้เราต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 30 วันตามระเบียบ ซึ่งคือการเลือกตั้งในครั้งนี้เราทำเพื่อคืนความยุติธรรมให้กระบวนการ และให้ประชาชนได้เลือกคนที่ต้องการจริงๆ อีกครั้ง ย้ำถึงมาตรการป้องกันและความคาดหวังว่า ก่อนการรับสมัคร เราได้เรียกผู้สมัครทุกคนมาซักซ้อมทำความเข้าใจถึงระเบียบและข้อห้ามต่างๆ อย่างเคร่งครัดแล้ว เพราะเราไม่อยากให้เกิดการร้องเรียนที่นำไปสู่การเลือกตั้งใหม่อีก สิ้นเปลืองทั้งงบประมาณแผ่นดินและเวลาของบุคลากร และที่สำคัญคือกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่สละเวลามาใช้สิทธิ์ ผมจึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะผ่านไปด้วยดี เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และไม่มีการคัดค้านใดๆ เกิดขึ้นอีก ซึ่งหลังจากปิดหีบในเวลา 15.00 น. จะเริ่มนับคะแนน และสื่อมวลชนก็สามารถร่วมสังเกตการณ์ได้”
ขณะนี้ทุกฝ่ายต่างจับตาดูการนับคะแนนที่จะมีขึ้นหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 15.00 น. ซึ่งผลที่จะออกมาในเย็นวันนี้จะเป็นบทพิสูจน์สำคัญถึงความโปร่งใสของกระบวนการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้