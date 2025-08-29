ซอสตะลิงปลิง สูตรชาวกะปง
แปรรูปสร้างมูลค่าผลไม้ถิ่น พังงา
ตะลิงปลิง ซึ่งเป็นผลไม้รสเปรี้ยว มาแปรรูปทำเป็นซอสใช้ประกอบอาหารต่างๆ ทำให้รสชาติอาหารกลมกล่อมและได้รับความนิยมมากขึ้น
นางสาวพวงเพ็ชร โรยมณี (ป้าเพ็ญ) และ นางสาวเกศสรา โรยมณี (ป้าเกศ) พี่น้อง ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา ออกมาเผยการคิดค้นสูตรน้ำซอสตะลิงปลิงขึ้นมาใช้ประกอบอาหารว่า ใช้พริกแห้งดอกใหญ่ ดอกเล็กผสมตะลิงปลิงในสัดส่วนที่เหมาะสม หัวหอม กระเทียม และเครื่องปรุงเน้นหนักน้ำตาลทราย น้ำตาลปี๊บ เป็นหลัก ไม่ใส่สารกันบูดรับประกันว่าไม่มีสารกันบูด ใช้เป็นส่วนประกอบ นอกจากเป็นน้ำซอสในผัดไทย ยังใช้ประกอบเมนูปลาราดพริก ปลาสามรส รับประทานประกอบกับผักสลัด หรือเมนูสลัดต่างๆ โดยผสมกับมายองเนสได้อย่างอร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการ มีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆ แก้อาการกระหายน้ำ ทำให้ชุ่มคอ ได้วิตามินซี ช่วยลดไข้ แก้ไอ บำรุงกระเพาะอาหาร สมานแผล ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด เป็นต้น
ส่วนเทคนิคเฉพาะการทำผัดไทยให้อร่อย เริ่มจากตั้งไฟขนาดกลาง ใส่น้ำมันพืชผัดกับหัวหอม ใส่กุ้ง ใส่เต้าหู้ ใส่ผักกุยช่าย ใส่เส้นผัดไทย จากนั้นผัดให้เส้นนุ่ม ใส่น้ำกะทิ ปรุงรสด้วยน้ำซอสตะลิงปลิง ใส่ไข่ไก่ แล้วปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำตาล ตามความชอบ และใส่ถั่วงอกพอประมาณ ผัดให้เข้ากัน จนเสร็จ จะได้ผัดไทยเส้นเหนียวนุ่มรสชาติอร่อย หอมเครื่องปรุงรส ซึ่งจะเปิดร้านจำหน่ายผัดไทยจานละ 60 บาท
ป้าเกศและป้าเพ็ญกล่าวอีกว่า เมื่อก่อนมีอาชีพรับซื้อหมากจากสวนต่างๆ ในพื้นที่เพื่อนำไปขายแล้วไปเห็นต้นตะลิงปลิง ซึ่งผลได้หล่นร่วงกองอยู่เต็มพื้นโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงได้ขอเจ้าของต้นตะลิงปลิงเพื่อนำผลตะลิงปลิงไปคิดแปรรูป ถ้าทำได้จะนำมาให้ชิม โดยตะลิงปลิงเป็นพืชพื้นถิ่นที่ไม่มีมูลค่าเลย และก็ไม่ได้เป็นพืชเศรษฐกิจที่จะมีตลาดรองรับเยอะ โดยในหมู่บ้านใน อ.กะปงนี้จะมีต้นตะลิงปลิงเป็น 100 ต้น คือบ้าน 1 หลังจะมีต้นตะลิงปลิงอยู่ประมาณ 1-2 ต้น แล้วถ้าต้นที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไปจะมีการออกผลได้เยอะถึง 500 กิโลต่อหนึ่งต้น แล้วถ้าเราเก็บไว้จะได้ผลผลิตออกมาเร็วถ้าปล่อยเอาไว้ให้มันเน่ามันจะส่งผลไปที่ต้นทำให้ต้นตายเร็ว แต่ต้องรีบเก็บตอนฝนแล้งเท่านั้น ถ้าเราเก็บเร็วเราจะเก็บได้สองเดือนต่อ 1 ครั้ง และได้เริ่มนำมาแปรรูปตั้งแต่ พ.ศ.2558 และตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา ได้นำผลตะลิงปลิงมาผลิตและแปรรูปเป็นสินค้าชนิดต่างๆ และสามารถสร้างรายได้เดือนละ 2-3 หมื่นบาท
โดยมีหน่วยงานของราชการได้เข้ามาช่วยแนะนำวิธีการแปรรูปแต่ละอย่าง เช่น มหาวิทยาลัยชุมชน ราชภัฏ อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด หลังจากนั้นจึงได้แปรรูปผลตะลิงปลิง อาทิ น้ำตะลิงปลิง ตะลิงปลิงแช่อิ่มอบแห้ง ตะลิงปลิงสามรส แยมตะลิงปลิง ซอสตะลิงปลิง เยลลี่ตะลิงปลิง สบู่ตะลิงปลิง ตะลิงปลิงแช่อิ่มอบแห้งสามรส ตะลิงปลิงแช่อิ่มอบแห้งจี๊ดจ๊าด และน้ำจิ้มตะลิงปลิง และได้เริ่มขายที่ถนนวัฒนธรรม อ.ตะกั่วป่า เฉพาะวันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์ และมีการขายผ่านช่องทางเพจตะลิงปลิงพังงา และทางช่องทางโทรศัพท์ 08-0775-4586 และสามารถแอดไอดีไลน์เบอร์ได้โดยตรง
ป้าเกศและป้าเพ็ญกล่าวทิ้งทายว่า ราคาที่จำหน่ายตะลิงปลิงแช่อิ่มอบแห้งกล่องละ 100 บาท สบู่ตะลิงปลิง 60 บาท เยลลี่ตะลิงปลิง 20 บาท แยมตะลิงปลิง 60 บาท ซอสตะลิงปลิง 60 บาท ส่วนวิธีเก็บรักษาซอสกับน้ำจิ้มตะลิงปลิงถ้านำมาปรุงอาหารแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจะอยู่ได้ประมาณ 5-6 เดือน ส่วนตะลิงปลิงอบแห้งสามรสและตะลิงปลิงจี๊ดจ๊าด สามารถเก็บไว้ได้เลย โดยไม่ต้องใส่ในตู้เย็นเพราะจะทำให้เสียรสชาติ และจะเก็บไว้ได้นานเป็นปี