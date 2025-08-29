พี่เลี้ยง โมโหด.ญ.3ขวบ อึฉี่เลอะเทอะ ทำร้ายเจ็บสาหัสจนเข้าICU ยายร้องปวีณา ลั่นเอาเรื่องถึงที่สุด

พี่เลี้ยง โมโหด.ญ.3ขวบ ดื้อ-อึฉี่เลอะเทอะ ทำร้ายเจ็บสาหัสจนเข้าICU ยายร้องปวีณา ลั่นเอาเรื่องถึงที่สุด
เวลา 14.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่มูลนิธิปวีณาฯ ยายอายุ 37 ปี เข้าร้องทุกข์ “ปวีณา” ขอช่วย ด.ญ.หนึ่ง (นามสมมุติ) หลานสาว 3 ขวบเศษ ถูกน.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุประมาณ 35 ปี เพื่อนรุ่นน้องที่พาหลานไปจ้างเลี้ยงทำร้ายทุบตี หยิก จิก ใช้เตารีดนาบตามใบหน้าและร่างกายเต็มตัว และกระดูกซี่โครงเส้นที่ 7 หัก จนต้องนอนรักษาตัวในห้อง ICU หลานบอก น.ส.เอ เป็นคนทำชัดเจน ส่วนคนทำหลบหนีไปขอ “ปวีณา” ช่วยติดตามคดีนำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี และช่วยรักษาหลานสาวทั้งร่างกายและจิตใจ
ยาย กล่าวว่า ตนมีอาชีพขับรถรับจ้างส่งสินค้า พ่อแม่ของหลานสาวเลิกรากันจึงเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เกิด กระทั่งเมื่อเม.ย.ที่ผ่านมา จึงได้พาหลานไปฝากเลี้ยงกับน.ส.เอ ซึ่งเคยเป็นแฟนของเพื่อนมาก่อน เนื่องจากก่อนหน้านี้เพื่อนๆ เคยจ้างให้น.ส.เอ มาเฝ้าบ้านเลี้ยงเด็กๆ ที่บ้าน ก็เห็นว่าน.ส.เอ น่าจะเลี้ยงเด็กได้ดี จึงจ้างเลี้ยงเดือนละ 4,500 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่น แรกๆ หลานสาวที่ไปอยู่กับน.ส.เอก็ดูมีความสุขดี ตนก็พาไปส่งตอนเช้าและรับกลับตอนค่ำ
ต่อก็ให้หลานกินนอนที่บ้าน น.ส.เอ และไปรับช่วงวันศุกร์-เสาร์พาไปเที่ยว ระหว่างที่หลานอยู่บ้าน น.ส.เอ ก็จะ VDO Call ไปคุยด้วยเป็นประจำ วันที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา ตนรับหลานกลับมาบ้านก็ยังเห็นคุยเล่นปกติ แต่มีรอยช้ำที่มือก็ไม่ได้เอะใจอะไรคิดว่าเพราะเด็กเล่นซนอยู่เล่นกัน 3-4 วันก็ส่งกลับไปอยู่กับ น.ส.เอ ตน VDO Call คุยกับหลานล่าสุดวันที่ 9 ส.ค.68 ก็เห็นหลานสาวยังร่าเริงคุยกันปกติ และก็เป็นการพูดคุยกันวันสุดท้าย ที่ผ่านมาโทรไปหา น.ส.เอ ก็จะบ่ายเบี่ยงบอกว่าหลานไปอยู่ญาติพาไปเที่ยวหลายครั้ง ซึ่งตนก็ไม่ได้เอะใจเพราะที่บ้าน น.ส.เอ อยู่เป็นครอบบครัวใหญ่ และทุกคนในบ้านก็รักหลานสาว
จากนั้นตนก็ไม่ได้คุยกับหลานอีกเลย กระทั่งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา ญาติน.ส.เอ ก็มาบอกว่าเจอหลานนอนอยู่มีผ้าห่มคลุมโปงและมีผ้าก๊อซพันเต็มตัวอยู่ในห้องน.ส.เอ คนเดียว ซึ่งไม่เห็นเด็กมาหลายวันแล้ว ซึ่งตอนนั้น น.ส.เอ ไม่อยู่บ้าน หลานสาวมีอาการหวาดผวาและตามตัวมีร่องรอยบอบช้ำและแผลถูกเตารีบนาบเต็มไปหมดทั้งแผลเก่าแผลใหม่ ญาติน.ส.เอ ได้พาหลานสาวส่ง รพ.และให้ยายไปเจอที่ รพ. แพทย์ได้นำตัวเด็กเข้ารักษาในห้อง ICU มีการตรวจ X-ray พบว่ากระดูกซี่โครงเส้นที่ 7 หัก และตามร่างกายมีบาดแผลจากการถูกของร้อนซึ่งถูกเตารีดนายเต็มตัว
แพทย์ยังบอกอีกว่าต้องวางยาสลบล้างเนื้อตายออกทั้งแผลเก่าและแผลใหม่ และยังเด็กสภาพบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจต้องใจเวลาในการดูแลรักษา ตนเห็นหลานแล้วแทบขาดใจ ต้องการเอาเรื่องน.ส.เอ ให้ถึงที่สุด และยังไม่แน่ใจว่าแฟนของน.ส.เอ จะมีส่วนร่วมด้วยหรือไม่เพราะทั้งสองคนหนีไปด้วยกัน
หลังทราบเรื่องเพื่อนของตนได้โทรศัพท์ไปหา น.ส.เอ เพื่อสอบถามว่า “ทำไมทำกับเด็กแบบนี้ จิตใจทำด้วยอะไร?” น.ส.เอ บอกว่า ไม่ได้ตั้งใจ เด็กมันดื้อ ฉี่ อึ แล้วไม่บอกทำเลอะเทอะ และเครียดหลายเรื่องเลยหงุดหงิดไปหน่อย และขอร้องอย่าเอาเรื่องหรือแจ้งตำรวจเลย ซึ่งตนรับไม่ได้ ขอมูลนิธิปวีณาฯ ช่วยติดตามคดีให้ถึงที่สุด
หลังรับเรื่อง นางปวีณา กล่าวว่า ยายแจ้งว่าญาติของผู้ที่ก่อเหตุที่พาน้อง 3 ขวบส่งโรงพยาบาลได้มีการแจ้งความแล้วเมื่อวานนี้ ขณะที่ผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไปกับแฟน วันนี้นางปวีณาจึงพายายซึ่งเป็นตัวแทนของแม่ไปแจ้งความพ.ต.อ.ศิริชาติ จันทร์พรมมา ผกก.สน.ปทุมวัน เพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ
เรื่องนี้น่าเศร้าใจมากที่ผู้ก่อเหตุกระทำกับเด็กหญิงอายุเพียง 3 ขวบ ซึ่งยังไร้เดียงสา ขณะนี้อาการไม่สู้ดีแพทย์ต้องดูแลใกล้ชิด มูลนิธิปวีณาฯ จะติดตามคดีอย่างใกล้ชิดให้ผู้กระทำความผิดได้มารับโทษโดยเร็ว และจะติดตามการรักษาจนกว่าเด็กน้อยจะกลับมาปกติ