หนุ่มคลั่ง ขับเก๋งชนรถคันอื่น ก่อนวิ่งหนี ตร.จราจรพยามรวบ กลับซัด ‘ส.ต.ต.’ ตาเจ็บ-กำเดาไหล

หนุ่มคลั่ง ขับรถชนพลิกคว่ำ ก่อนวิ่งหนีไปทำร้าย จนท.ตร.
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ด.ต.ปัญญา รัศมี ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ 122 ได้รับแจ้งเหตุคนขับรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและทำร้ายเจ้าพนักงานตำรวจจราจรได้รับบาดเจ็บ บริเวณจุดกลับรถหน้าบริษัทเสริมสุข ถนน 307 หมู่ 4 ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี จึงเดินทางไปที่เกิดเหตุ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองปทุมธานี
ที่เกิดเหตุพบนายทศพล อายุ 28 ปี เป็นคนขับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าวีออส สีขาว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร เฉี่ยวชนกับรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าซีวิค ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ของนายวีระยุทธ ทำให้รถของนายทศพลพลิกคว่ำ จนนายทศพลออกมานอกตัวรถแล้ววิ่งหลบหนีไปทางสะพานนนทบุรี และจะกระโดดขึ้นรถผู้อื่น
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจึงวิ่งไล่ติดตามเข้าควบคุมตัว แต่นายทศพลมีอาการคล้ายคนเสพสารเสพติดเกินขนาด และได้ต่อสู้ขัดขวางทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานตำรวจจราจรได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาและมีเลือดกำเดาไหลตลอดเวลา จึงได้ประสานกู้ภัยนำตัว ส.ต.ต.ภัควัตร แก้วเขียว เจ้าหน้าที่จราจร สภ.เมืองปทุมธานี ส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลปทุมธานี
โดยมีร้อยเวรป้องกันปราบปรามพร้อมกำลังร่วมควบคุมตัวนายทศพลนำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาสารเสพติด และดำเนินคดีต่อไป