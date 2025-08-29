พ่อ ยันด.ช.13 ปี เป็นลูกชาย พร้อมตรวจ DNA วอนผู้เกี่ยวข้องช่วยลูกเมียด้วย
จากกรณีที่มีเหตุการณ์ดราม่า ครูนักเรียนร้องไห้กอดกัน หลังจากตำรวจพาแม่ชาวกัมพูชา ไปเชิญตัวเด็กชาย อายุ 13 ปี ออกจากโรงเรียนบัวเชดวิทยา อ.บัวเชดฯเพื่อผลักดันกลับประเทศกัมพูชา หลังพบว่าไม่มีเอกสารที่ได้รับอนุญาติถูกต้องตามกฏหมาย ก่อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้ทั้งสองแม่ลูกมาพักที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สุรินทร์นั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านหลังหนึ่ หมู่บ้านโนนสังข์ ม.10 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นบ้านของนายศิริโชค เภาว์เพ็ง อายุ 67 ปี สามีของนางเซียบ พารม(SEAP PHAROM) อายุ 41 ปี ชาวกัมพูชา มารดาของ ด.ช.รายดังกล่าว พบสภาพบ้าน 2 ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูน ที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จในสภาพเก่า
นายศิริโชค กล่าวพร้อมยกมือไหว้วอนให้หน่วยงานต่างๆช่วยเหลือ ว่า ขอให้เมียกับลูกชายได้กลับมาอยู่กับครอบครัวเหมือนเดิม ครอบครัวตนไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร ไม่เคยลักเล็กขโมยน้อย และตนมั่นใจว่าเป็นลูกของตน แต่ท้องเร็วเกิน ส่วนจะมีการตรวจ DNA ตนก็พร้อมตรวจ และดีใจถ้าลูกชายจะได้กลับมาเรียนต่อ เพราะตนก็รักเขามาก
ขณะที่นางไพ เพื่อนบ้าน บอกว่า ตอนเด็กมาใหม่ก็พูดภาษาเขมรได้ นิสัยก็เป็นคนธรรมดาเหมือนบ้านเรา ก็สงสารเด็ก เคยอยู่ร่วมกันบ้านข้างเคียงเห็นเด็กตลอด ตนก็อยากให้เขาได้เรียนต่อที่นี่
ส่วนนางยอย เพื่อนบ้านอีกรายกล่าวว่า น้องมาอยู่ตั้งแต่ห้าหกขวบ ตอนนั้นพูดภาษาเขมรได้ นิสัยดี อยากให้น้องได้กลับมาอยู่เรียน อยู่กับครอบครัวเหมือนเดิม
ด้านนายแซว เพื่อนบ้านอีกคนก็ระบุว่า สองสามีภรรยาก็รับจ้างไปทั่ว ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร ส่วนเด็กมาอยู่ตั้งแต่ 5-6 ขวบ