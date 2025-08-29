นิวส์มอนิเตอร์

พ่อ ยันด.ช.13 ปี เป็นลูกชาย พร้อมตรวจ DNA วอนผู้เกี่ยวข้องช่วยลูกเมียด้วย

พ่อ ยันด.ช.13 ปี เป็นลูกชาย พร้อมตรวจ DNA วอนผู้เกี่ยวข้องช่วยลูกเมียด้วย

จากกรณีที่มีเหตุการณ์ดราม่า ครูนักเรียนร้องไห้กอดกัน หลังจากตำรวจพาแม่ชาวกัมพูชา ไปเชิญตัวเด็กชาย อายุ 13 ปี ออกจากโรงเรียนบัวเชดวิทยา อ.บัวเชดฯเพื่อผลักดันกลับประเทศกัมพูชา หลังพบว่าไม่มีเอกสารที่ได้รับอนุญาติถูกต้องตามกฏหมาย ก่อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้ทั้งสองแม่ลูกมาพักที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สุรินทร์นั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านหลังหนึ่ หมู่บ้านโนนสังข์ ม.10 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นบ้านของนายศิริโชค เภาว์เพ็ง อายุ 67 ปี สามีของนางเซียบ พารม(SEAP PHAROM) อายุ 41 ปี ชาวกัมพูชา มารดาของ ด.ช.รายดังกล่าว พบสภาพบ้าน 2 ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูน ที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จในสภาพเก่า

นายศิริโชค กล่าวพร้อมยกมือไหว้วอนให้หน่วยงานต่างๆช่วยเหลือ ว่า ขอให้เมียกับลูกชายได้กลับมาอยู่กับครอบครัวเหมือนเดิม ครอบครัวตนไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร ไม่เคยลักเล็กขโมยน้อย และตนมั่นใจว่าเป็นลูกของตน แต่ท้องเร็วเกิน ส่วนจะมีการตรวจ DNA ตนก็พร้อมตรวจ และดีใจถ้าลูกชายจะได้กลับมาเรียนต่อ เพราะตนก็รักเขามาก

ขณะที่นางไพ เพื่อนบ้าน บอกว่า ตอนเด็กมาใหม่ก็พูดภาษาเขมรได้ นิสัยก็เป็นคนธรรมดาเหมือนบ้านเรา ก็สงสารเด็ก เคยอยู่ร่วมกันบ้านข้างเคียงเห็นเด็กตลอด ตนก็อยากให้เขาได้เรียนต่อที่นี่

ส่วนนางยอย  เพื่อนบ้านอีกรายกล่าวว่า น้องมาอยู่ตั้งแต่ห้าหกขวบ ตอนนั้นพูดภาษาเขมรได้ นิสัยดี อยากให้น้องได้กลับมาอยู่เรียน อยู่กับครอบครัวเหมือนเดิม

ADVERTISMENT

ด้านนายแซว เพื่อนบ้านอีกคนก็ระบุว่า สองสามีภรรยาก็รับจ้างไปทั่ว ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร ส่วนเด็กมาอยู่ตั้งแต่ 5-6 ขวบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง