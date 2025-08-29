ญาติเปิดหลักฐานเพิ่ม เจ้าอาวาสซ้อมเพื่อนเณรจนเป็นแผลทั้งตัว เจ้าคณะจังหวัดลั่นเอาเรื่องถึงที่สุด
วันที่ 29 ส.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ในบ้านล้า ม.4 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้เกิดเหตุเจ้าอาวาสวัดล้าเฆี่ยนตีทำร้ายร่างกายสามเณรจนร่างกายมีแต่รอยแผลทั้งนี้สามเณรรูปดังกล่าวเพียงกระทำความผิดทางวินัยคือแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้าและแอบหนีเที่ยวกลางคืน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ก.ค.68 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เห็นว่าทางผู้นำชุมชนได้มีการนำคณะกรรมการวัดเข้าพูดคุยเจรจากับญาติของสามเณรและเจ้าอาวาสรูปดังกล่าว เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา จนเรื่องเงียบไป แต่เมื่อญาติของสามเณรรายนี้คือ นายกิตติอายุ 30 ปี เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางทราบข่าวว่าหลานตนเองถูกทำร้ายก็ได้รีบลางานมาดู ก่อนจะมีการพูดคุยกันต่อมารวมทั้งได้มีการเดินทางไปเก็บของภายในกุฏิที่สามเณรรูปนี้พัก แต่ก็ต้องน้ำตาตกเมื่อภายในห้องมีแต่กลิ่นเลือด ทั้งนี้ได้มีการเปิดดูร่างกายหลายคนก็ตกใจเป็นอย่างมาก
จนล่าสุดนายกิตติพงษ์ ได้ตัดสินเข้าแจ้งความกับการกระทำที่สุดโหดของพระครูกิตติชัยโชติ หรือพระเฉลิมชัย ธมมชโย เจ้าอาวาสวัดบ้านล้า ล่าสุดวันนี้ทางนายกิตติพงษ์ ได้เปิดหลักฐานคลิปอีก 1 ชิ้น ซึ่งคนในคลิปเป็นอดีตสามเณรที่เพิ่งสึกออกไปเมื่อวันที่ 8 ส.ค.68 ที่ผ่านมา และยังเป็นเพื่อนสามเณรกับหลานชายของตนด้วย โดยภายในคลิปนี้เป็นแผลทั่วร่างกายหลังจากที่ถูกเจ้าอาวาสรูปนี้ทำร้ายร่างกายอย่างหนัก
นายกิตติพงษ์ เปิดเผยว่า วันนี้ตนเองได้หลักฐานมาอีก 1 ชิ้น ซึ่งเป็นคลิปที่เพื่อนสามเณรได้ถ่ายไว้ตอนโดนทำโทษ โดยเห็นว่าสามเณรรูปนี้เป็นเพื่อนกับหลานชายของตนที่เคยถูกทำโทษไป ซึ่งตอนนี้สามเณรในคลิปนั้นได้ลาสิกขาไปเมื่อวันที่ 8 ส.ค.68 ที่ผ่านมา ส่วนสาเหตุของการทำโทษที่รุนแรงนั้น คาดว่าน่าจะไม่พอใจในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ก่อนจะนำโทรโทรศัพท์ของสามเณรรูปนี้ไปแช่น้ำและเรียกตัวมาทำร้าย ทั้งเฆี่ยนตีและกระทืบจนเป็นแผลทั่วร่าง ทำให้ตนเองเมื่อเห็นคลิปนี้แล้วรับไม่ได้กับการกระทำดังกล่าว จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเอาผิดกับเจ้าอาวาสรูปนี้ถึงที่สุด แต่ในส่วนคดีของหลายชายตนนั้น เวลานี้ทางพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนพยานแวดล้อมใกล้ครบแล้ว ก่อนจะได้ออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป
ด้านพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อทางโทรศัพท์ว่า อาตมาได้เห็นคลิปแล้วก็ตกใจไม่น้อย ไม่คิดว่าเจ้าอาวาสรูปนี้จะทำร้ายสามเณรได้รุนแรงถึงเพียงนี้ ทั้งนี้อยากให้ญาติของสามเณรกล่าวโทษให้ถึงที่สุดอย่าได้ยอมความ ส่วนทางคณะสงฆ์นั้นเวลานี้อาตมาได้สั่งการให้ทางเจ้าคณะอำเภอเชียงคำตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องที่เกิดขึ้น หากผิดจริงตามหลักฐานที่ปรากฏก็ให้ลงโทษอย่างเด็ดขาดกันต่อไป
ด้าน พ.ต.อ.ถนัด ชุ่มมะโน ผกก.สภ.เชียงคำ เปิดเผยว่า ในส่วนของคดีนั้น ตนเองได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนเร่งทำสำนวนคดีเพื่อที่จะได้เชิญตัวเจ้าอาวาสรูปนี้มารับทราบข้อกล่าวหากันต่อไป และสำหรับคลิปที่ตนเองเห็นนี้ดูแล้วเจ้าอาวาสรูปนี้ไร้ความเมตตาเกินไปจริงๆ หากสามเณรในคลิปผิดตามวินัยสงฆ์ก็ให้ลงโทษตามเห็นสมควรไม่ใช่เฆี่ยนตีทั่วร่างกายจนเป็นแผลเหวอะขนาดนี้