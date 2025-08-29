กระบะตู้ทึบ พุ่งชนแท่งแบริเออร์ริมถนน รถพังยับ บาดเจ็บ 3 คนขับถูกอัดก๊อปปี้ อาการสาหัส
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2568 ร้อยตำรวจโท เดชนคร จันทร์ภูมิ รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองสมุทรสาคร ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์กระบะตู้ทึบเสียหลัก ชนแท่งปูนแบริเออร์ไหล่ทางถนนพระราม 2 ช่องทางหลักขวาสุด หน้าตลาดมั่นคง ขาออกกรุงเทพฯ มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถ จึงประสานขอสนับสนุนอุปกรณ์ตัดถ่างของหน่วยกู้ภัยมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร เข้าช่วยเหลือ พร้อมกับรถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูงโรงพยาบาลสมุทรสาคร รถกู้ชีพโรงพยาบาลมหาชัย 1 รถกู้ชีพโรงพยาบาลเจษฎาฯ และ รถกู้ชีพมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
โดยในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะตู้ทึบ ยี่ห้อนิสัน หมายเลขทะเบียน 2 ฒฬ 3664 กรุงเทพมหานคร บรรทุกกล่องกระดาษมาเต็มคัน สภาพด้านหน้ารถอัดอยู่กับแท่งปูนแบริเออร์ จนยุบกระจกแตกหลังคาตู้ทึบหลุดจากตัวรถ และพบผู้บาดเจ็บ 3 คน เป็นหญิง 1 คน เด็กหญิง 1 คน มีบาดแผลถลอกตามร่างกายและอาการตกใจ รถกู้ชีพโรงพยาบาลมหาชัย 1 ให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ส่วนคนขับเป็นชายถูกอัดก็อปปี้อยู่บริเวณเบาะคนขับ อาการสาหัส เจ้าหน้ากู้ภัยฯ ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างงัดร่างของผู้บาดเจ็บออกมา โดยทีมแพทย์ให้การช่วยเหลือทำ CPR และรีบนำส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครอย่างเร่งด่วน
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกรายละเอียดในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นให้รถยกดำเนินการยกรถออกจากช่องจราจรเพื่อเปิดการจราจรให้ใช้ได้ตามปกติ ส่วนสาเหตุนั้นจะได้เรียกผู้บาดเจ็บมาสอบปากคำต่อไป