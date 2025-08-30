รถรับส่งนักกีฬา ม.การกีฬา ศรีสะเกษ ชนรถบรรทุกน้ำมันกลางดึก ดับสลด 2 บาดเจ็บอื้อ
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา พ.ต.ท.ประเจิด พุ่มโพธิ์ สารวัตร (สอบสวน) สภ.นิคมสร้างตนเอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุหมู่ รถบรรทุกนักกีฬาชนกับรถบรรทุกน้ำมัน บริเวณสี่แยกป่าสัก หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถานนำอุปกรณ์ตัดถ่างเข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
ที่เกิดเหตุพบรถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำมัน บริษัทแห่งหนึ่ง หมายเลขทะเบียน 70-2342 พิษณุโลก สภาพหัวรถเสียหลักตกทิ่มลงไปในคลองข้างทาง ใกล้กันพบรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0352 ศรีสะเกษ ข้างรถระบุชื่อ “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ” พลิกคว่ำตะแคงอยู่ มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตติดภายใน เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างช่วยนำร่างออกมา
เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อต่อมาคือ นายภูมน อายุ 18 ปี เป็นนักกีฬาตะกร้อ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ศรีสะเกษ ที่นั่งด้านหน้ารถ ส่วนผู้บาดเจ็บสาหัส 2 ราย บาดเจ็บปานกลาง 3 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย 4 ราย รวมทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นนักกีฬาและคนขับรถ ขณะที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถบรรทุกน้ำมันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แต่รถเสียหลักตกคลองด้านขวามือ
เจ้าหน้าที่รีบนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดนำส่งโรงพยาบาลบางระกำทันที ส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำส่งนิติเวชโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมาคนขับรถบรรทุกนักกีฬาทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตอีกราย รวมผู้เสียชีวิตเป็น 2 ราย
จากการสอบถามทราบว่า รถนักกีฬาคณะดังกล่าวออกเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษ มุ่งหน้าไปจังหวัดสุโขทัย เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ “พลศึกษาเกมครั้งที่ 48” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–10 กันยายน 2568 ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย แต่เนื่องจากไม่คุ้นเส้นทางจึงใช้ GPS นำทาง ทำให้มาถึงจุดเกิดเหตุที่เป็นสี่แยกมืดและเสี่ยงอันตราย
ชาวบ้านในพื้นที่เผยว่า บริเวณสี่แยกป่าสักแห่งนี้มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน ขณะที่สาเหตุการชนครั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ขณะที่เพจ “งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ” ระบุว่า
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ด้วยความโศกเศร้า ต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบุคลากรและนักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ ขณะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “พลศึกษาเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ นายภัลลภ เปรมนอก และ นายภูมน สมนึก ซึ่งถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราทุกคน
พวกเราขอร่วมไว้อาลัยแด่ผู้จากไป และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวและผู้บาดเจ็บทุกท่านอย่างสุดหัวใจ ขอให้ทุกท่านเข้มแข็งและก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ไปได้อย่างปลอดภัย
เราจะไม่มีวันลืมการอุทิศตนและความมุ่งมั่นของพวกเขา
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ