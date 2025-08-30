ไฟไหม้ ครัวเนื้อหอม แชมป์กะเพราเนื้อประเทศไทย ร้านเสียหายหนักประกาศปิดชั่วคราว-ยกเลิกทุกออเดอร์

ไฟไหม้ ครัวเนื้อหอม แชมป์กะเพราเนื้อประเทศไทย ร้าน เสียหายหนักประกาศปิดชั่วคราว-ยกเลิกทุกออเดอร์
เมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านครัวเนื้อหอม ตั้งอยู่เขต ต.พระบาท อ.เมือง เทศบาลนครลำปาง ซึ่งเป็นร้านอาหารชื่อดัง ระดับประเทศไทย โดยเป็นร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เนื่องจากเป็นแชมป์กะเพราเนื้อประเทศไทย โดยต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณห้องครัวภายในพื้นที่ ซึ่งตั้งอยู่ด่านหลัง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลนครลำปาง และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของหน่วยกู้ภัยสว่างนครลำปาง ได้รีบรุดเข้าไป พบไฟไหม้ลุกท่วมห้องครัว และลามมายังห้องอาหารปรับอากาศหมดแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันนำน้ำเข้าฉีดสกัด ใช้เวลานานประมาณ 45 นาที จึงควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
โดยมี นายปุณณสิน มณีนันทน์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้าดูแลสั่งการเร่งดับไฟ และ นายจักรกฤษณ์ จูมา เจ้าของร้านอาหารครัวเนื้อหอม ซึ่งเป็นเซฟกะเพราเนื้อแห่งประเทศไทย เข้ามาดูเหตุการณ์ โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ ทราบว่า คนงานที่เฝ้าร้าน รีบโทรมาบอกว่า น่าจะเกิดไฟชอร์ต และเกิดไฟลุกไหม้ขึ้น จึงรีบเข้ามาดู ถึงแม้คนงานจะช่วยกันเอาน้ำเข้าดับไฟ แต่ก็ไม่ทัน และลามไหม้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีเสียงดังระเบิดขึ้นด้วย คาดว่า น่าจะเป็นถังแก๊ส ที่อยู่ในห้องครัว ที่ถูกไฟไหม้
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้ว ซึ่งสาเหตุจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป โดยวันนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานลำปาง จะเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ เพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้
ขณะที่เพจร้าน “ครัวเนื้อหอม ลำปาง” โพสต์ข้อความระบุว่า
เมื่อคืนที่ผ่านมา ร้านของเราได้ประสบเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรง (ห้องครัว บาร์กะเพรา ตัวบ้าน) ทีมดับเพลิงสามารถควบคุมไฟได้อย่างรวดเร็ว แต่ความเสียหายยังมีมาก
เพื่อการประเมินสถานการณ์และความเสียหายทางร้านต้องทำการปิดพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการได้และปิดให้บริการชั่วคราวจนกว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ปกตินะครับ
เหตุการณ์นี้เป็นบททดสอบครั้งใหญ่และเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น ทางร้านขออนุญาตยกเลิกทุกออเดอร์ข้าวกล่อง งานจัดเลี้ยง ลูกค้าจองอย่างไม่มีกำหนด ขออภัยเป็นอย่างยิ่งครับ 🙏🏻 🙇🏻
เป็นกำลังใจให้ทีมงานครัวเนื้อหอมด้วยนะครับและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือดับไฟ และขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ครัวเนื้อหอมครับ
จะสู้ต่อไปครับ 🙏🏻🙇🏻❤️