หนุ่มขับปิกอัพแหกด่าน จนมุมในปั๊ม ตัดสินใจแทงท้องตัวเองสาหัส ตร.ค้นรถเจอยาบ้ากว่า2ล้านเม็ด 

หนุ่มขับปิกอัพแหกด่าน จนมุมในปั๊ม ตัดสินใจแทงท้องตัวเองสาหัส ตร.ค้นรถเจอยาบ้ากว่า 2 ล้านเม็ด
เมื่อเวลา 21.00. น. วันที่ 29 สิงหาคม พ.ต.อ.วุฒิชัย สุคนธวิท ผกก.สภ.ชัยพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้รับการประสานจาก พ.ต.อ.มงคล ออมทรัพย์ ผกก.3 กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด (บก.สกส.) บช.ปส. เพื่อขอสนับสนุนกำลังปิดล้อมตรวจค้นรถต้องสงสัยขนยาเสพติด ภายในปั๊มน้ำมัน แห่งหนึ่งในไพศาลพลังไทยกาญจนา ถนนทางหลวงหมายเลข9 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด
จึงพร้อมด้วย พ.ต.ท.อัครภัส จายะวานิช รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.ฉัฐวัฒน์ สิริเบญจศักดิ์ สว.สส. ร.ต.อ.บรรยาย พรายแก้ว รอง สว.สส. ร.ต.อ.สิทธิเดช สิงห์ชินสุข รอง สว.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ นำกำลังชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่สายตรวจ สนธิกำลังกับตำรวจ ปส. เข้าปิดล้อมปั้มน้ำมัน เพื่อตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย
ในปั๊มพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ สีเทา หมายเลขทะเบียน ยข 2572 เชียงใหม่ กำลังจอดเติมน้ำมันโดยมี นายอภิชาติ อายุ 34 ปี ชาว อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ คนขับ ยืนอยู่ข้างรถ จึงนำกำลังเจ้าจับกุมตัวและทำการตรวจค้นรถ
ขณะที่นายอภิชาติเห็นเจ้าหน้าที่ได้รีบเข้าไปนั่งในรถหยิบมีดพกแทงเจ้าที่หน้าท้องตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูนำตัวส่งโรงพยาบาลปากเกร็ด2
จากการตรวจค้นพบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบ จำนวน 19 กระสอบ รวม 2,092,000 เม็ด วางเรียงซ้อนกันอยู่ในกระบะรถโดยมีตะกร้าผลไม้เปล่าวางซ้อนทับอยู่ด้านบน เพื่อปกปิดอำพรางสายตาเจ้าหน้าที่
พ.ต.อ.มงคล กล่าวว่า ได้รับรายงานจากสายข่าวว่ารถเป้าหมายคันดังกล่าวขนยาเสพติดมาจากทางภาคเหนือ เพื่อลำเลียงเข้ามาในพื้นที่ชั้นในของประเทศ กระทั่งขับผ่านด่านตรวจพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ตำรวจจึงได้สะกดรอยติดตามรถคันดังกล่าวมา
จนพบว่ารถคันเป้าหมายขับมาตามถนนสายเอเชียมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ กระทั่งขับมาถึงถนนทางหลวงหมายเลข9 พื้นที่ จ.นนทบุรี กระทั่งรถเป้าหมายเลี้ยวเข้าไปเติมน้ำมันภายในปั๊ม จึงประสานตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ สนับสนุนกำลังเข้าตรวจค้นจับกุม
ก่อนนายอภิชาติจะคว้ามีดทำร้ายตัวเองจนได้รับบาดเจ็บเพื่อหนีความผิด โดยยังไม่ทราบว่าได้ลำเลียงยาบ้าไปส่งยังปลายทางที่ใด อย่างไรก็ตามทางตำรวจ ปส. อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการในเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้ต่อไป