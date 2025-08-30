ครูวัย 46 ขับรถตกร่องน้ำข้างทาง เสียหลักชนเด็กนั่งเล่นหน้าบ้าน ดับ1 สาหัส 1
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน” โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เวลา 17.45 น. ร.ต.อ.กฤษณุชา ไทยทาน พนักงานสอบสวน สภ.สองแคว จ.น่าน รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุนครน่าน 191 ว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งชนเด็กนั่งเล่นริมถนน ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต บริเวณบ้านถ้ำเวียงแก ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมแพทย์และกู้ภัยถึงที่เกิดเหตุ พบว่า ผู้เสียชีวิตคือ ด.ช.มันต์ (นามสมมุติสงวนนามสกุล) อายุ 11 ปี ผู้บาดเจ็บสาหัสคือ ด.ช.วัชร (นามสมมุติสงวนนามสกุล) อายุ 9 ปี ญาติรีบนำส่งโรงพยาบาลสองแคว เด็กทั้งสองคนเป็นเด็กโรงเรียนในหมู่บ้านเกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุมีรถยนต์ Toyota Fortuner สีดำ ทะเบียน กจ 3032 น่าน แฉลบตกลงในร่องน้ำข้างทาง ผู้ขับขี่คือ นายสม (นามสมมุติสงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี ต.นาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน ซึ่งมีอาชีพครู ขับกลับจากโรงเรียนในหมู่บ้าน มุ่งหน้า อ.สองแคว โดยขับมาได้เพียง 500–600 เมตร ก่อนเสียหลักพุ่งชนเด็กทั้งสองที่นั่งเล่นลูกหมาอยู่หน้าบ้าน
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพ ทำแผนที่เกิดเหตุ และควบคุมตัวผู้ขับไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่ สภ.สองแคว เบื้องต้นแจ้งข้อหา ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตาย หากผลตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์เกินมาตรฐาน จะดำเนินคดีเพิ่มเติมตามกฎหมายต่อไป