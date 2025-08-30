กมธ.กฎหมายและยุติธรรม วุฒิสภา หารือแนวทางป้องกัน-บำบัดผู้ติดยาเสพติด รับฟังปัญหาพนักงานสอบสวน ตำรวจภูธรพะเยา
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา คณะกรรมาธิการการกฎหมาย และการยุติธรรม วุฒิสภา นำโดย พล.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ อาทิ นายอะมัด อายุเคน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม นายขจรศักดิ์ ศรีวิราช รองประธานคนที่สี่ นายสมชาย นุ่มพูล รองประธานคนที่หก นายเศก จุลเกษร เลขานุการคณะกรรมาธิการ รวมถึงกรรมาธิการและเลขานุการประจำคณะฯ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและประชุมร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมมีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานของพนักงานสอบสวน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายสำคัญ เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 และพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566
นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการบำบัดผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วม ในโอกาสนี้ คณะกรรมาธิการยังได้มอบรถจักรยานยนต์ให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดและสามารถเลิกได้อย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมั่นคง ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาศึกษาและดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ต่อไป