ถ้าถูกโอนพร้อมเพย์ทันที! คนภูเก็ตแห่มุงถาม ‘หวยเกษียณ’ อยากมีลุ้นทุกวันศุกร์

ถูกรางวัล โอนพร้อมเพย์ทันที! คนภูเก็ต แห่มุงถาม ‘หวยเกษียณ’ อยากมีลุ้นทุกวันศุกร์
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม ที่โรงแรมดารา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดกิจกรรม “ศุกร์ได้ลุ้น สุขได้ออม กับหวยเกษียณ” เพื่อเดินหน้าประชาสัมพันธ์ “สลาก กอช.” หรือ “หวยเกษียณ” สู่พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
โดยมี นายธกร เลาหพงศ์ชนะ ผู้ช่วยเลขานุการ ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ และนายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชน ตัวแทนสมาชิก กอช.ที่มีจำนวน 8,000 กว่าราย ตลอดจนตัวแทนเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากผู้ร่วมกิจกรรมสนใจเข้ามาสอบถามขั้นตอนเปิดบัญชี วิธีการซื้อสลาก และรูปแบบการออกรางวัล
สำหรับ โครงการ “หวยเกษียณ” จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 9 กันยายนนี้ และมีการออกกฎหมายรองรับอีก 60 วัน โดยกำหนดจำหน่ายสลาก กอช.สัปดาห์ละ 5,000,000 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ คือเป็นสลากขูดแบบดิจิทัล ใบละ 50 บาท เพื่อขายให้กับประชาชนทุกคนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน
สามารถซื้อหวยเกษียณได้ทุกวัน ออกรางวัลทุกวันศุกร์เวลา 17.00 น. ผู้ถูกรางวัลจะได้เงินรางวัลทันทีผ่านพร้อมเพย์ ซึ่งสามารถนำออกมาใช้ได้เลย โดยที่เงินค่าซื้อสลากทั้งหมดถูกเก็บเป็นเงินออมในบัญชีส่วนตัวของตนเอง แม้ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตาม
นายธกร เลาหพงศ์ชนะ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ การมีเงินออมอย่างเพียงพอจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความมั่นคงหลังเกษียณ โดยโครงการสลากออมทรัพย์ กอช. หรือ “หวยเกษียณ” ถือเป็นนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่ไม่เพียงสร้างแรงจูงใจในการออม แต่ยังช่วยปลูกฝังวินัยทางการเงินให้กับประชาชน ผ่านกลไกการออมที่มีระบบและต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีประชากร 400,000 กว่าคน ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ 8,802 คน และมีเครือข่ายตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้านจำนวน 152 ราย ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขยายฐานสมาชิก เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินที่มั่นคงให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
สำหรับ รางวัลของ “ทุกวันศุกร์” มีรายละเอียดดังนี้
คือรางวัลที่ 1 (เป็นเลข 6 หลัก) รางวัล 1,000,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 2 (เป็นเลขหน้า 3 ตัว และเลขท้าย 3 ตัว) รางวัล 1,000 บาท จำนวน 10,000 รางวัล
รางวัลพิเศษ (แจ็คพอต) 1 รางวัล (ถ้ามี)หากในงวดใดที่รางวัลออกไม่หมด รางวัลที่ออกไม่หมดนั้นจะถูกทบยอดเป็นรางวัลพิเศษ (แจ็คพอต) ในงวดถัดไปทั้งหมดทันที
นอกจากนี้ เงินค่าซื้อสลากทั้งหมดจะเป็นเงินออมของผู้ซื้อสลากซึ่งจะนำเงินส่งเข้าบัญชีเงินออมรายบุคคลกับ กอช. และเมื่อผู้ออมอายุครบ 60 ปี จะคืนเงินทั้งหมดทุกบาท ทุกสตางค์ที่ซื้อสลากมาทั้งชีวิตบวกกับผลตอบแทนการลงทุนให้กับผู้ออมประชาชนที่มีอายุเกิน 60 ปี ซื้อได้ด้วยด้วย แต่ต้องออมไว้ 5 ปี หลังจากวันที่ซื้อครั้งแรก และสามารถซื้อได้ไม่จำกัดรอบ ทุกรอบต้องออมไว้ 5 ปีหากเสียชีวิต เงินออมที่ซื้อหวยเกษียณทั้งหมดจะตกสู่ทายาทตามกฎหมายหรือบุคคลที่ผู้ซื้อระบุไว้