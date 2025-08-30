จับชาวกัมพูชา แห่ข้ามแดนเข้าไทย ยอมรับอยู่เขมรไม่มีงานทำ กำลังจะอดตาย หวังเข้ามาหาเงิน
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม ขณะที่กองกำลังจาก ฉก.อรัญประเทศ, ร้อย ทพ.1204 และกองพันทหารม้าที่ 30 ลาดตระเวนอยู่บริเวณชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อถึงบริเวณไร่อ้อยบ้านโนนขี้เหล็ก ต.ผ่านศึก ห่างจากแนวพรมแดนประมาณ 2 กม. ได้พบชาวเขมรจำนวน 38 คน เป็นชาย 20 คน หญิง 17 คน และเด็ก 1 คน กำลังเดินเท้าหอบหิ้วสัมภาระ มุ่งหน้าสู่แผ่นดินไทย จึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดไปสอบสวน
เบื้องต้นทั้งหมดให้การว่า เป็นชาวเขมร ต้องการเดินทางเข้ามาประเทศไทย เพื่อหางานทำ จึงจำเป็นต้องเสี่ยงลักลอบเดินทางเข้ามาตายเอาดาบหน้า หวังพึ่งพาประเทศไทย เพราะพวกเขากำลังจะอดตาย อยู่ในประเทศเขมรไม่มีงานให้ทำ ไม่มีรายได้ ต้องหาปู หาปลา หาของป่ากินเพื่อประทังชีวิตไปแต่ละวัน หากยังอยู่ต่อไปพวกเขาจะต้องอดตาย จึงขอวิงวอนปล่อยพวกเขาไปเถิด