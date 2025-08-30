อ่างลำตะคอง รอรับน้ำฝนให้พ้นวิกฤตแล้ง บ้านท่างอยน้ำลด หาปลาลำบาก
ฝนปูพรมทั่วโคราช ขณะที่อ่างลำตะคอง รอรับน้ำฝนให้พ้นวิกฤติแล้ง ขณะที่ท่างอยน้ำลด ประมงพื้นบ้านหาปลาลำบาก
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม โครงการชลประทานนครราชสีมา รายงานว่า สถานการณ์น้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ยัง “น้ำน้อยวิกฤต” โดยมีปริมาตรน้ำคงเหลือล่าสุดวันนี้ แค่ 73.95 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 23.52 % เท่านั้น และเป็นน้ำใช้ได้เพียง 51.23 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 17.56 % จากความจุที่ระดับกักเก็บทั้งหมด 314.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งประชาชนผู้ใช้น้ำ ใน 5 อำเภอ ที่อ่างเก็บน้ำลำตะคองจะต้องส่งจ่ายน้ำดิบไปให้ผลิตประปาอุปโภค-บริโภค ได้แก่ อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ต่างรู้สึกกังวลใจว่าจะมีน้ำไม่พอใช้ในช่วงฤดูแล้ง
เมื่อผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจดูระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคอง บริเวณบ้านท่างอย ต.ลหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ก็พบว่าระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว แม้ว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาแทบทุกวัน แต่ปริมาณน้ำฝนน้ำท่ายังไหลลงอ่างเก็บน้ำลำตะคองค่อนข้างน้อย ทำให้ชาวบ้านที่ทำประมงจับปลาในอ่างฯ ต้องออกเรือไปไกลจากฝั่งมากขึ้น ส่วนบางรายจะใช้ยอกับใช้ปืนยิงปลา ก็พอจะได้ปลามากิน-มาขายสร้างรายได้ให้บ้าง ซึ่ง วันที่ 1-7 กันยายน 2568 บริเวณริมเขื่อนลำตะคอง บ้านท่างอย อ.ปากช่อง แห่งนี้ จะจัดงาน“เทศกาลกินปลาลำตะคอง 68” ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับประมงพื้นบ้าน โดยเปิดโอกาสให้ชาวบ้านสามารถนำอุปกรณ์ เช่น ตาข่าย ลอบ และแห ลงไปจับปลาในเขื่อนลำตะคอง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เวลา 00.01 น. ซึ่งปลาที่จับได้จะนำมาจำหน่ายที่แผงริมถนน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อปลาสดๆ ไปประกอบอาหารรับประทาน แต่ปริมาณน้ำในอ่างฯ ที่ยังมีน้อย คาดว่า ชาวบ้านจะหาปลาได้ลำบาก จึงอาจจะมีปลาสดๆ ไว้ขายไม่มากอย่างที่คาดการณ์กันไว้
อย่างไรก็ตาม นายสุคนธ์ เต็มยศยิ่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ได้เปิดเผยว่า “ปริมาตรน้ำดิบเก็บกักในอ่างฯ ที่มีอยู่ในตอนนี้ ใกล้เคียงกับปี 2560 ซึ่งได้นำปริมาตรน้ำท่าที่ไหลลงอ่างฯ ในช่วงที่เหลือก่อนขะเข้าหน้าแล้งมาคาดการณ์ ก็จะมีปริมาตรน้ำอยู่ประมาณ 140 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 44 % ซึ่งยังมากกว่าปีที่แล้วอยู่ จึงคาดว่า ในช่วงเวลาที่เหลือก่อนหมดฝน จะมีปริมาตรน้ำต้นทุนเก็บกักมากกว่าปีที่แล้ว ทำให้สามารถจะบริหารจัดการน้ำได้อย่างแน่นอน ตอนนี้ก็ต้องติดตามสภาพฟ้าฝนอย่างต่อเนื่อง เพราะพายุคาจิกิ ก็ไปทางภาคเหนือแล้ว ส่วนพายุอีกลูก ที่คาดว่า น่าจะเริ่มก่อตัวในทะเลจีนใต้ ก็ไม่แน่ว่าจะส่งอิทธิพลทางภาคไหนของไทย ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Change รุนแรงมาก ทำให้คาดเดาหรือพยากรณ์ได้ยาก จึงขอให้ประชาชนได้ช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ส่วนน้ำกินน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึง ทางชลประทานสามารถบริหารจัดการให้พี่น้อง 5 อำเภอมีน้ำกิน-น้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึงแน่นอน