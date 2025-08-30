ร้องเรียนสภ.เมืองขอนแก่น จยย.ซิ่งขับป่วน ส่งเสียงดังทั้งวัน แจ้งตร.แล้วแต่ไม่คืบ
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในซอยพระชัย ถนนอดุลยาราม อ.เมือง จ.ขอนแก่น เกิดปัญหา เจอกลุ่มมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่ง ขับรถเร็วภายในซอย ส่งเสียงรบกวนรำคาญแก่ชาวบ้านในย่านนี้เป็นอย่างมาก โดยก่อนหน้านี้ได้แจ้งไปยัง 191 แล้ว แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ทาง 191 ให้เบอร์สายตรวจที่อยู่ในพื้นที่ แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ จึงอยากร้องเรียนให้ทาง สภ.เมือง จ.ขอนแก่น ช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยด้วย เพราะชาวบ้านที่อยู่แถบนี้มีทั้งเด็กและคนชรา และผู้ป่วย เวลากลางคืนมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งเสียงดังสร้างความหวาดผวาไปทั่ว