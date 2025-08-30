น้ำยมล้นทะลักท่วมวัดปากแคว จนท.รีบขนย้ายสิ่งของขึ้นชั้น 2 เสริมกระสอบทรายสกัดท่วมบ้านเรือน
วันที่ 30 ส.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น้ำจากแม่น้ำยมช่วยหลังวัดปากแคว ได้ไหลทะลักล้นตลิ่งดันกระสอบทรายที่นำมาเรียงไว้หลุดไปจำนวนหนึ่ง น้ำจึงพุ่งตรงเข้าสู่วัดด้วยความเร็วและแรง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องถอนตัวออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมภายในวัดปากแคว และโรงเรียนวัดปากแคว เจ้าหน้าที่กู้ภัยบ้างแก้วสุโขทัย ต้องลุยน้ำเข้าไปในบริเวณวัดเพื่อช่วยพระขนย้ายสิ่งของที่อาจเสียหายขึ้นไปไว้ยังชั้น 2 ของที่พักสงฆ์ โดยขณะนี้ภายในบริเวณวัด ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร
ขณะที่ด้านนอกวัด บนถนนจรดวิถีถ่อง น้ำเริ่มไหลออกมาเข้าท่วมผิวถนนสูง 50-60 ซม. ทางเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย และชาวบ้าน ต้องเร่งช่วยกันกรอกกระสอบทราย และนำกระสอบทรายมาวางเสริม เพื่อกั้นทำเป็นทางระบายน้ำที่ท่วม ให้ไหลลงสู่คลองระบายน้ำ และกั้นเพื่อป้องกันการไหลของน้ำไม่ให้ไหลไปกระทบต่อบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่ หมู่ 4 ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย และปิดการจราจรถนนจรดวิถีถ่อง ช่วงตั้งแต่สี่แยกบ้างแก้ว ไปจนถึงสี่แยกท่าช้าง
ทางจังหวัดสุโขทัย ได้มีการคาดการณ์ว่าน้ำจาก อ.วังชิ้น จ.แพร่ มาด้วยความเร็วน้ำ 1200 ลบ.ม/วินาที คาดว่าจะมาถึงหาดสะพานจันทร์ พีคสุด ในเวลา 16.00 น และถึงในเมืองสุโขทัย พีคสุด พรุ่งนี้วันที่ 31 ส.ค. เวลา 09.00 น. โดยได้มีการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอให้ทุกอำเภอที่อยู่ติดริมน้ำยม ให้เตรียมรับมือกับน้ำในระดับขั้นสูงสุด จัดเวรยามดูสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ รถ กระสอบทราย และกำลังคนให้พร้อมตลอด 24 ชม.