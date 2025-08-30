ระทึก ไฟไหม้ โบสถ์วัดไพร่ฟ้า ปทุมฯ กลางดึก ระดมรถน้ำ 10 คันดับ
เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม ร.ต.ท.ศิลป์กระแส จิตติพัทธพงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ. เมืองปทุมธานีได้รับแจ้งจากประชาชน มีเหตุเพลิงไหม้ภายใน โบสถ์วัดไพร่ฟ้า ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อม ประสานรถดับเพลิงของเทศบาลบางเดื่อและใกล้เคียงจำนวน กว่า 10 คัน
ที่เกิดเหตุภาย ในโบสถ์ถูกปิดด้านในมีกลุ่มควันและไฟ เจ้าหน้าที่ต้องทำการเปิดประตูและหน้าต่างระดมฉีดน้ำใช้เวลากว่า 30 นาที จึงควบคุมเพลิงไว้ได้ พบด้าน ในมีอาสนะสงฆ์ โต๊ะหมู่บูชา พระประธานพระพุทธรูป ต่างๆ พัดลมติดผนัง ภายในพระอุโบสถถูกไฟลุกไหม้ได้รับความเสียหาย
จากการสอบถามพระภายในวัดกล่าวว่า โบสถ์ถูกใช้ทำวัตรเช้า ไปเมื่อวันศุกร์ ที่ผ่านมา และถูกปิดและล็อคไว้ จนกระทั่งวันนี้เวลา 19.30 น คณะแม่ครัวที่ มาช่วยงานศพภายในวัดกำลังล้างจานอยู่ ได้กลิ่นควันไฟ ออกมาจากภายในพระอุโบสถจึงมาดูและ จะเข้าไปดับแต่พระอุโบสถประตูถูกล็อค แจ้งทางวัดและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เข้าช่วยเหลือ
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองปทุมธานี ตรวจสอบที่เกิดเหตุบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานและสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์และจะประสานพิสูจน์หลักฐานปทุมธานี 1 เข้าตรวจสอบถึงสาเหตุการไหม้ในครั้งนี้ต่อไป