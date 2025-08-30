ทร. จับเรือดัดแปลง ลอบขน ‘น้ำมันเถื่อน’ 8,000 ลิตร พร้อมลูกเรือ 3 คน

ทัพเรือภาคที่ 2 จับกุมเรือลักลอบจำหน่ายน้ำมันไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร 8,000 ลิตร รอบ 1 เดือนจับน้ำมันเถื่อน 30,000 ลิตร
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม รายงานว่าเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม เรือ ต.266 พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 2 สนับสนุน ศรชล.ภาค 2 จับกุมเรือประมงดัดแปลงบรรทุกน้ำมัน ชื่อเรือ ช.ชัยชนะสิน ซึ่งมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายน้ำมันไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร บริเวณทิศตะวันออก จากชายฝั่ง อ.ระโนด จ.สงขลา ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ตรวจพบน้ำมันดีเซลในระวาง 8,000 ลิตร พร้อมลูกเรือ 3 คน และควบคุมเรือดังกล่าวมาที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ทัพเรือภาคที่ 2 ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 68 ที่มุ่งเน้นการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางทะเล และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้ผลประโยชน์ของชาติในทะเลเป็นของคนไทย อย่างยั่งยืนสืบไป โดยในรอบ 1 เดือน มีการจับกุมการลักลอบจำหน่ายน้ำมันไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร 2 ครั้ง ปริมาตรน้ำมันที่จับกุมได้ 28,000 ลิตร