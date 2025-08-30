สุดเศร้า ลุงไปไม่ถึงร้านหมูกระทะ ฉลองวันเกิดเมีย ขี่จยย.ชนดับ ระหว่างทาง
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม ร.ต.ท.ดำรง ทองลบ ร้อยเวรสอบสวน สภ.เมืองปราจีนบุรี รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย จึงรุดตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน
ที่เกิดเหตุบริเวณถนนเนินหอม-เขาใหญ่ โค้งหอพักมังกรทอง หมู่ที่ 21 ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี พบรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงิน-ขาว ทะเบียนนครราชสีมา กระจกมองข้างขวาแตก ห่างออกไปประมาณ 50 เมตร พบรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดง-ดำ ทะเบียนสระบุรี ล้มคว่ำอยู่ ข้างกันพบร่าง นายบิณ อายุ 65 ปี เสียชีวิตคาที่
คู่กรณี อายุ 19 ปี เล่าว่า ตนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดรอสัญญาณเลี้ยวขวา โดยเปิดไฟเลี้ยวอยู่ จู่ๆ ผู้เสียชีวิตขี่รถเข้ามาเฉี่ยวชนจากด้านหลัง ทำให้ล้มลง โชคดีได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ก่อนวิ่งไปดูพบว่าคู่กรณีเสียชีวิตแล้ว
ด้าน ภรรยาผู้เสียชีวิต เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ผู้ตายเป็นชาวชัยภูมิ มาทำงานรับจ้างตัดหญ้าในพื้นที่ปราจีนบุรีมานานกว่า 10 ปี และเพิ่งคบหาดูใจกับตนได้ 1-2 ปี โดยวันนี้ตรงกับวันเกิดของตน ทั้งคู่ตั้งใจจะไปฉลองที่ร้านหมูกระทะ แต่เดินทางแยกกัน โดยตนกับลูกสาวนั่งรถยนต์ ส่วนผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์ไปเอง ทั้งที่โดยปกติไม่ค่อยออกจากบ้านเวลากลางคืน
ชาวบ้านในพื้นที่ต่างสะท้อนตรงกันว่า บริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากไฟส่องสว่างข้างทางชำรุดเป็นระยะยาวกว่า 1 กิโลเมตร รวมกว่า 20 ดวง แม้จะร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมานานหลายปี แต่ยังไม่มีความคืบหน้า จึงอยากฝากถึงผู้รับผิดชอบเร่งแก้ไขก่อนจะเกิดเหตุสลดซ้ำรอย
เบื้องต้นตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้เคียง และดำเนินการตามกฎหมายกับคู่กรณีต่อไป