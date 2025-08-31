ผู้ว่าฯสมุทรสาคร ลงพื้นที่เหตุรถเครนฟาดพระรามสอง สั่งเร่งเคลื่อนย้าย ไม่ให้กระทบการสัญจร
เมื่อเวลาประมาณ 04.30 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุการณ์กรณีรถเครนที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานก่อสร้างทางยกระดับ ถนนพระราม 2 ช่วงตอน 4 เกิดพลิกคว่ำ บริเวณ กม.ที่ 27 หน้าปั๊มน้ำมัน PT ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ โดยในขณะเกิดเหตุ แขนบูมและท่อนเหล็กแบบก่อสร้างได้กระแทกรถกระบะที่ขับผ่านบนช่องทางคู่ขนาน ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บเป็นคนขับและผู้โดยสารในรถกระบะ รวมถึงคนขับเครนที่ติดอยู่ภายใน เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย โดยทั้งหมดถูกนำส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนั้น
ทั้งนี้ จากการที่ นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่เกิดเหตุและได้พบกับผู้รับผิดชอบทั้งหมด ทั้งผู้รับเหมาก่อสร้าง (ช่วงตอน) และผู้ควบคุมงาน รวมถึงผู้แทนของกรมทางหลวง ก็ได้สั่งกำชับให้ผู้ควบคุมงานของผู้รับเหมา และของกรมทางหลวง เร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายรถเครนที่พลิกตะแคงออกจากช่องทางจราจรโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชน เพราะรถขาเข้ากรุงเทพฯ ไม่สามารถสัญจรได้ในทุกช่องทาง
อีกทั้งยังสั่งการให้ควบคุมการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง ต้องวางแผนปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน และปลอดภัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำได้อีก เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ใช้รถ ให้หลีกเลี่ยงการใช้ถนนพระราม 2 บริเวณจุดเกิดเหตุ เนื่องจากคาดว่าการจราจรจะหนาแน่นติดขัดในช่วงเช้าและช่วงสายของวัน
พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่จราจร คอยอำนวยความสะดวกบนท้องถนน ส่งสัญญาณให้ประชาชนทราบเส้นทางเดินรถทางอื่นเพื่อเลี่ยงบริเวณที่เกิดเหตุ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เรื่องการซ่อมแซมสายไฟฟ้าในพื้นที่ เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงถูกเกี่ยวขาด นอกจากนี้ ที่สำคัญก็คือในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้น ให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเข้ารีบไปติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเยี่ยมเยียนและดูแลปลอบขวัญให้ดี ส่วนสาเหตุของเหตุการณ์ก็ให้มีการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความชัดเจนต่อไป