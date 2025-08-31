ไฟไหม้โกดังเก็บสินค้า! เสียงพลุ-ประทัด ระเบิดดังสนั่น คาดสั่งมาเตรียมขายออกพรรษา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2568 เวลา 21.30 เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ริมถนนหมายเลข 228 หนองบัวลำภู-ศรีบุญเรือง ช่วงบริเวณบ้านวังหมื่น ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ใกล้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู เสียหายทั้งหมด หลังเกิดเหตุ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผวจ.หนองบัวลำภู สั่งการให้นายประเสริฐ นิมมานสมัย หน.สนง.ปภ.หนองบัวลำภู นายอธิวัฒน์ นาวิศิษฏ์กร นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายณัฐกร บุษราคัม หน.ฝ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัย ปภ.นภ. นายอุทัย อินทร์บุ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายเดชาวัต ชฏาวงศ์ หน.งานป้องกันฯ ทม.หนองบัวลำภู ระดมรถน้ำรวม 8 คัน จาก ทม.หนองบัวลำภู อบจ.หนองบัวลำภู อบต.หนองภัยศูนย์ อบต.บ้านขาม อบต.บ้านพร้าว อ.เมือง สภ.เมืองหนองบัวลำภู ระดมฉีดน้ำ ระหว่างเกิดเหตุ มีเสียงระเบิด ดังเป็นระยะ คาดว่าเป็นกลุ่มประทัด หรือดอกไม้ไฟ พลุ ที่ทางร้านค้าจะเตรียมสั่งมาเพื่อรอจำหน่ายในช่วงเทศกาลออกพรรษาที่ใกล้จะมาถึงนี้
นอกจากนั้นยังมีวัสดุไวไฟ กลุ่มทินเนอร์ น้ำมันสน ซึ่งเป็นวัตถุไวไฟ จึงทำให้ควบคุมเพลิงได้ยาก ต้องใช้เวลานาน ทราบเบื้องต้นเป็นโกดังเก็บสินค้า เพื่อเตรียมส่งต่อ ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะโครงเหล็ก 2 คัน รถยนต์ 6 ล้อ 1 คัน โดยที่ด้านในรถกระบะ ยังมีสินค้าเต็มคัน ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ขับรถกระบะบรรทุกสินค้าออกมาด้านนอก จนกระทั่งเวลาประมาณ 23.40 น. จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ซึ่งใช้เวลาในการควบคุมเพลิงกว่า 2 ชั่วโมง ส่วนค่าเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากเป็นเวลากลางคืนและมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง และการควบคุมเพลิงของเจ้าหน้าที่ ได้ทำงานท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างทุลักทุเล กลางสายฝน แต่สายฝนก็ไม่ได้ช่วยให้ไฟดับได้เนื่องจากติดหลังคาของโกดังอยู่
ทางด้าน นายอธิวัฒน์ นาวิศิษฏ์กร นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอุทัย อินทร์บุ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ได้เดินทางมาร่วมกัน อำนวยการดับเพลิงในบริเวณที่เกิดเหตุ ซึ่งกล่าวว่า ไฟที่ลุกไหม้เป็นเวลานานแล้วยังควบคุมไม่ได้ กลัวว่า หลังคาจะยุบลงมาได้ย้ำเตือน เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปควบคุมเพลิงให้ใช้ความระมัดระวัง โดยทางเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ได้ส่งรถดับเพลิงทั้ง 3 คัน ออกมาควบคุมเพลิงร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งด้านในมีเสียงระเบิดดังอย่างต่อเนื่องในช่วงแรก คาดว่า จะเป็น ประทัด ดอกไม้ไฟ พลุต่างๆ ที่อยู่ภายในโกดัง
ส่วนทาง ภรรยากับลูกชาย เจ้าของโกดังเก็บสินค้าที่ได้มายืนดูการดับไฟของเจ้าหน้าที่อยู่ห่างๆ กล่าวว่า คาดว่า สาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยส่วนมากมักจะได้ยินเสียงระเบิดของหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ๆ บ่อยๆ ก็ไม่ได้คิดอะไรว่าจะเป็นระเบิดจากโกดัง ซึ่งเราเองก็เป็นบริษัทขนส่งสินค้า เตรียมรอส่งสินค้า ไม่รู้ว่าทางร้านค้าสั่งอะไรมา ก็คิดว่า จะเป็นดอกไม้ไฟ ประทัด พลุ ที่ทางร้านค้าสั่งเข้ามาเพื่อเตรียมจำหน่าย