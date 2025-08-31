ระทึก! เขาค้อดินถล่ม ทับเส้นทางขึ้นวัดผาซ่อนแก้ว แนะปชช.ระวัง

ระทึก! ดินถล่มทับเส้นทางขึ้น วัดผาซ่อนแก้ว เตือนปชช.สัญจรระวัง ด้านพิษณุโลกอ่วม น้ำทะลักท่วมหนัก ส่อเพิ่มระดับขึ้นอีก
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. เกิดเหตุดินถล่มลงมาทับทางมีก้อนหินขนาดใหญ่ เส้นทางทางขึ้นวัดผาซ่อนแก้ว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวปรดใช้ความระมัดระวัง
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำปาด ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เกิดเหตุน้ำท่วมหนัก ระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป
