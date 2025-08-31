นครพนมอ่วม! อิทธิพล พายุหนองฟ้า ทำถนนขาด-ท่อระบายน้ำแตก ชาวบ้านสัญจรไม่ได้

นครพนมอ่วม! อิทธิพล พายุหนองฟ้า ถนนขาด-ท่อระบายน้ำแตก ชาวบ้านเดือดร้อน สัญจรไม่ได้
วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พื้นที่บ้านหนองเปง หมู่ 6 ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เกิดเหตุถนนคอนกรีตผ่านห้วยกุดปลาดุกขาด เนื่องจากท่อระบายน้ำไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น “หนองฟ้า” ส่งผลให้ท่อระบายน้ำแตก และถนนทรุดเสียหาย
นายรันตรี สุโพเนิน อายุ 59 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เปิดเผยว่า ถนนสายนี้ใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) แบบวางคู่ 2 แถว แต่ไม่สามารถรองรับน้ำหลากได้ทันในช่วงฝนตกหนัก ทำให้ถนนขาดเป็นประจำทุกปี พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงโดยเปลี่ยนเป็นท่อระบายน้ำแบบบล็อกปูนขนาดใหญ่
ด้านนางจินตหรา อายุ 37 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำซากทุกปี ทำให้การสัญจรของชาวบ้านราว 20 ครัวเรือนได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ขณะเดียวกัน นายปรีชา มณีสร้อย นายอำเภอธาตุพนม เปิดเผยว่า ได้ส่งชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ พร้อมประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 ติดตั้งสะพานแบรี่ชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และประสานเทศบาลตำบลฝั่งแดงเข้าสำรวจความเสียหายเพื่อของบประมาณซ่อมแซมถนนถาวร พร้อมเตรียมย้ายเสาไฟฟ้าออกจากจุดเสี่ยง
ทั้งนี้ สำหรับสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดนครพนม วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2568 ยังคงได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชั่น “หนองฟ้า” ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยอำเภอเรณูนคร มีปริมาณฝนสูงสุดที่ 125.0 มม. รองลงมาคือ อำเภอธาตุพนม 112.1 มม. และอำเภอปลาปาก 105.3 มม. ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นเป็น 9.97 เมตร สูงขึ้นจากเมื่อวาน 18 เซนติเมตร