เลยวิกฤต! น้ำล้นอ่างเก็บน้ำ ‘น้ำเลย’ ครั้งแรกในรอบหลายปี ผลพวงพายุหนองฟ้า
วันที่ 31 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดเลยยังคงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ออกประกาศเตือนภัยในหลายพื้นที่ เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอภูหลวง ซึ่งมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด อ่างเก็บน้ำน้ำเลย ในพื้นที่บ้านสวนปอ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง มีปริมาณน้ำล้นสปิลเวย์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอ่างฯ ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมอาคารควบคุมการระบายน้ำ และบ้านเรือนประชาชนในอย่างน้อย 2 หมู่บ้านที่อยู่ริมแม่น้ำเลยได้รับผลกระทบ ขณะที่ถนนสายบ้านหนองขอนแก่น-บ้านสวนปอ ถูกน้ำท่วมสูง รถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ คาดว่าเป็นสถานการณ์น้ำสูงสุดในรอบ 3-4 ปี
ในพื้นที่อำเภอภูกระดึง น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านในตำบลศรีฐาน ระดับน้ำสูงถึงมิเตอร์ไฟฟ้า เส้นทางบ้านทานตะวัน-บ้านนาน้อย และบ้านห้วยเดื่อ รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้
อำเภอภูเรือ ก็ประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนสายเศรษฐกิจในพื้นที่บ้านหนองบัว ขณะที่ อำเภอท่าลี่ ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้หน้าดินถูกกัดเซาะ เสาไฟฟ้าแรงสูงจำนวน 3 ต้นล้มขวางถนนสายอาฮี-ด่านซ้าย บริเวณบ้านหนองปกติ
ทั้งนี้ ทางราชการอยู่ระหว่างเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในอำเภอภูหลวงและอำเภอภูกระดึง พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น ริมลำห้วย พื้นที่ลุ่มต่ำ และเชิงเขา เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ยกของขึ้นที่สูง และดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง