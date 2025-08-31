อช.น้ำหนาว สั่งปิดถ้ำใหญ่น้ำหนาวชั่วคราว หลังน้ำท่วมหนัก
เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 31 สิงหาคม อุทยานแห่งชาติ (อช.)น้ำหนาว โดยนายสมเกียรติ กาติ๊บ หัวหน้าอช.น้ำหนาว ได้ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว “ถ้ำใหญ่น้ำหนาว”แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ จ.เพชรบูรณ์ เป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยการตัดสินใจดังกล่าวสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำใน “ลำห้วยขอนแก่น” เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเกิดน้ำท่วมบริเวณทางเดินเท้า สะพาน และพื้นที่ด้านหน้าถ้ำ ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมถ้ำได้อย่างปลอดภัย
นายสมเกียรติ กาติ๊บ กล่าวว่า อุทยานฯ จะเปิดถ้ำใหญ่น้ำหนาวอีกครั้งเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ และจะรีบแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ อุทยานฯ ยังได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้เฝ้าระวัง น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พร้อมให้เก็บสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูง และติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด