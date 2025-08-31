ด่วน! ป้ายโอเวอร์เฮด ‘ขอต้อนรับสู่เพชรบูรณ์’ เจอพายุหนองฟ้าถล่ม ล้มกีดขวางจราจร

ด่วน! ป้ายโอเวอร์เฮด ‘ขอต้อนรับสู่เพชรบูรณ์’ เจอพายุหนองฟ้าถล่ม ล้มกีดขวางจราจรบนถนนสายตาวตาด-ตาดกลอย
วันที่ 31 สิงหาคม 2568 เวลา 11.30 น. เกิดเหตุไหล่ทางทรุดตัวบนทางหลวงหมายเลข 2016 ตอนตาวตาด–ตาดกลอย บริเวณกิโลเมตรที่ 53+800 ในเขตพื้นที่อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ สืบเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน เนื่องจากอิทธิพลของพายุหนองฟ้า ส่งผลให้ป้ายแนะนำการจราจรแบบโอเวอร์เฮดที่ติดตั้งอยู่บนไหล่ทางทรุดล้มลงมากีดขวางเส้นทางจราจร 2 ช่องทาง
อย่างไรก็ตาม รถยนต์ขนาดเล็กยังสามารถสัญจรผ่านได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังสูง ล่าสุดแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 โดยหมวดทางหลวงตาดกลอย ได้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมไฟกะพริบ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง และอยู่ระหว่างรอเครื่องจักรหนักเพื่อเคลื่อนย้ายป้าย Overhead ออกจากพื้นผิวถนนโดยเร็ว