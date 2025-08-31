ผู้ว่าฯภูเก็ต สั่งปิดพื้นที่ ดินสไลด์ศาลาประดิษฐาน พระธาตุอินแขวน วัดเกาะสิเหร่
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากเทศบาลตำบลรัษฎาเหตุการณ์ ดินสไลด์ ทำให้ศาลาประดิษฐาน พระธาตุอินแขวน วัดเกาะสิเหร่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เกิดพังถล่มลงมา โดยคาดว่าเกิดจากฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ทำให้เกิดดินสไลด์ในบริเวณดังกล่าวลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้สั่งการให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ท้องถิ่นประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม เฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบและห้ามเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาด รวมทั้งให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ พระธาตุอินแขวน (จำลอง) วัดเกาะสิเหร่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ก่อสร้างด้วยหินสีทองขนาดใหญ่ ความสูง 5.5 เมตร ก่อสร้างขึ้นโดยช่างชาวมอญและแรงศรัทธาที่ร่วมกันบริจาคของชาวบ้าน เป็นที่เคารพสักการะ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต