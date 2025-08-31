คืนนี้สวดพระอภิธรรมให้ร่างอาจารย์ใหญ่หรือร่างผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุให้ไปสู่สุคติ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลารวมใจภายในวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จะมีการสวดพระอภิธรรมให้กับ ร่างอาจารย์ใหญ่หรือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้เสียชีวิตมาไม่น้อยกว่า 20 ปี แต่ทางวัดพระบาทน้ำพุได้ขออนุญาตญาติผู้ตายมาเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับทางวัดพระบาทน้ำพุโดยได้ถูกดองไว้ ทางวัดพระบาทน้ำพุ โดยพระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้ดองไว้เป็นอาจารย์ใหญ่ให้เป็นอุทาหรณ์ ชีวิตสังขารของคนเราไม่แน่นอน และเตือนสตินักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังอย่างรอบคอบ แต่ทางสาธารณสุขบอกว่าไม่ควรเก็บไว้ลักษณะแบบนี้ ถือผิดกฎหมาย โดยนายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่า ศพที่ดองไว้ที่ศาลาธรรมสังเวช 20 ศพ วัดผิดกฎหมาย
แต่มอบหน้าที่นี้ให้กับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่นี้ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ดังนั้น นางสาววไลศิริ ปาตั๋น นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จึงต้องดำเนินการจัดการนำร่างทั้ง 20 ศพนี้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงได้ดำเนินการตรวจสอบอัตลักษณ์ศพแต่ละศพ หาญาติมารับรอง ความเป็นญาติผู้ตาย เมื่อเขามายืนยันได้แล้วจึงได้ดำเนินการฌาปนกิจศพ ในคืนวันนี้เวลา 18.00 น.ของวันที่ 31 ส.ค.68 จึงได้ดำเนินสวดพระอภิธรรม เพื่อส่งวิญญาณให้ผู้เสียชีวิตไปสู่สุคติ
โดยมีพระธรรมวชิรสุนทร เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์,พระครูสุวัฒน์กิตติสาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ โดยมีนายอำพล อังคณากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และในวันที่ 1 ก.ย. 68 จะนำร่างไปฌาปนกิจศพ ตามวัดในเขตพื้นที่ในตำบลเขาสามยอด ประกอบด้วยวัดพระบาทน้ำพุ ,วัดสระมะเกลือ 2ศพ วัดน้ำจั่น2 ศพและวัดดงสวองวัดละ 2 ศพรวม 8 ศพโดยจะเริ่มทำพิธี ในเวลา 13 .00 น.จะมีพิธีมาติกาบังสุกุล และฌาปนกิจพร้อมกันในเวลา 14.00 น. ส่วนศพที่เหลือรอดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง
ส่วนการเตรียมการในวันนี้ ทางด้านนายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี, พระครูสุวัฒน์กิตติสารรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ,นางวิไลศิริ ปาตั๋น นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้มาเตรียมความพร้อมในการสวดพระอภิธรรมอาจารย์ใหญ่ในเวลา 18:00 น ตรงของวันนี้