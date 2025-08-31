เริ่มวันนี้ เปิดด่านบ้านคลองลึก ทุกพุธและอาทิตย์ ให้ปชช.ไทย-เขมร กลับภูมิลำเนา

ตม.สระแก้ว เปิดด่านบ้านคลองลึกกรณีพิเศษ ทุกพุธและอาทิตย์ ให้ปชช.ไทย-เขมร กลับภูมิลำเนา เริ่มวันนี้
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตรวจคนเข้าเมือง จ.สระแก้ว ได้ประกาศให้บริการพิเศษ สำรับชาวไทย-เขมรเดินทางกลับภูมิลำเนา ได้ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ในทุกวัน พุธ และ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. เป็นต้นไป ให้บริการคนไทยและคนกัมพูชา เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยจะเริ่มวันที่ 31 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ส่วนจุดผ่านแดนอื่นๆ ยังคงปิดตามปกติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิดบริการพิเศษดังกล่าวนี้ ได้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่า เป็นการเปิดช่องให้นักเสี่ยงโชคชาวไทย และ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมทั้ง นักธุรกิจสีเทาชาวเขมร และชาวไทย ถือโอกาสแฝงตัวเดินทางเข้า-ออกปอยเปต ได้อย่างสะดวก โดยทาง ตม.สระแก้วจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากทุกบ่อนคาสิโน, แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และ สะแกมเมอร์ ขนาดใหญ่ ล้วนตั้งอยู่ติดพรมแดนไทย การเดินทางจึงสะดวกสบาย และที่สำคัญเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมหรือพิสูจน์ได้แน่ชัดว่า คนที่เดินทางไปมีวัตถุประสงค์เพื่อ “กลับภูมิลำเนา”, “เล่นพนัน” หรือไปทำงานให้แก๊งคอลเซนเตอร์ และอาจเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตได้
ดังนั้นฝ่ายความมั่นคงทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดว่า มาตรการที่ออกมาดังกล่าวมีเจตนาช่วยเหลือประชาชนโดยแท้จริง หรือมีเจตนาซ่อนแร้นช่วยเหลือ ให้เผด็จการ ฮุนเซน มีเงินทุน ทำสงครามกับประเทศไทยต่อไป เพราะธุรกิจสีเทา และ สีดำ ทุกชนิดในปอยเปต ล้วนเป็นที่มาของแหล่งรายได้ที่สำคัญของ ฮุน เซนในปัจจุบัน