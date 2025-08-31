พายุหนองฟ้า ถล่มพิษณุโลก ท่วมวัด-โรงเรียน กระทบพื้นที่เกษตร 400 ไร่

พายุหนองฟ้าส่งผลกระทบน้ำป่าไหลหลากท่วมจ.พิษณุโลกหลายอำเภอ ทั้งอ.วังทอง อ.เนินมะปราง อ.นครไทย ส่วนใหญ่เกิดจากน้ำล้นแม่น้ำและลำคลองไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ต่ำ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอิทธิพลจากพายุหนองฟ้าที่พัดเข้าสู่ไทยตอนบน ส่งผลให้จังหวัดพิษณุโลก มีฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่องมากในคืนวันที่ 30 สิงหาคม ถึงเช้าวันที่ 31 สิงหาคม 2568 มีหลายอำเภอได้รับผลกระทบจากพายุ อาทิ ตั้งแต่เช้ามืด ที่บ้านน้ำปาด ม. 3 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง น้ำจากคลองน้ำปาดได้ไหลล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมโรงเรียนบ้านน้ำปาดตั้งแต่เช้ามืด โชคดีที่วันนี้เป็นวันหยุดเรียน ซึ่งพื้นที่นี้เป็นน้ำป่าที่จะท่วมเร็วและลงเร็ว ใช้เวลาท่วมไม่นานประมาณ 1 ชั่วโมง
และยังมีอีกหลายจุดในอ.เนินมะปราง ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก อาทิ น้ำจากคลองชมพู ต.ชมพู ได้ไหลล้นตลิ่งและเข้าท่วมหลายหมู่บ้าน น้ำจากคลองบ้านมุง ต.บ้านมุง ก็ไหลล้นตลิ่งเช่นกัน ขณะนี้อำเภอเนินมะปราง กำลังอยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบ
ในเขตพื้นที่อำเภอนครไทย เวลา 12.30 น. ฝนยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่อง น้ำป่ายังคงไหลหลากเข้าท่วมเส้นทางคมนาคมและบ้านเรือนประชาชน รถยังไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จุดน้ำท่วมเส้นทางเข้าตำบลห้วยเฮี้ย จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 นาโป่งใผ่ รถยังไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จุดที่ 2 สะพานบ้านป่าคาย รถยังไม่สามารถสัญจรไปมาได้
เบื้องต้นขณะนี้ ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพิษณุโลก สาขาอำเภอนครไทย ( ปภ.สาขา อ.นครไทย ) พร้อมด้วย อำเภอนครไทย อำนวยการโดย นายไสว เจริญศรี นายอำเภอนครไทย มอบหมายให้ นางเบญจมาศ มาตาแก้ว ปลัดอำเภอนครไทย (นายกกิ่งกาชาดอำเภอนครไทย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยเฮี้ย อำนวยการโดยนายต่อม ปัดถา กำนันตำบลห้วยเฮี้ย มอบหมายให้ นายกมล ปลัดเทศ ผู้ใหญ่บ้านป่าคาย ม.2 พร้อม ผู้ช่วยฯ แพทย์ฯ ส.อบต.ม.2 ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมของหมู่ที่ 2 บ้านป่าคาย จำนวน 11 หลังแล้ว ในส่วนของพืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบจำนวนในภาพรวมประมาณ 400 ไร่ (ข้าว/ข้าวโพด/ปาล์ม ฯลฯ )
ที่อำเภอวังทอง ลำน้ำเข็ก หรือ แม่น้ำวังทอง ได้เพิ่มระดับขึ้นสูงเร็วมาก อำเภอวังทองเฝ้าระวังทั้งจากสถานีวัดระดับน้ำที่บ้านวังนกแอ่น และ สถานีวัดระดับน้ำสะพานวังทอง ได้ประกาศยกธงแดง แจ้งเตือนประชาชนให้รับมือจากสถานการณ์แม่น้ำวังทองไหลล้นตลิ่ง โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจุดแรกจากแม่น้ำวังทองล้นตลิ่ง คือ ม.2 บ้านวังนกแอ่น อ.วังทอง น้ำได้ล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมพื้นที่บริเวณวัดวังนกแอ่น และจุดนี้ มีบ้านประชาชนหนึ่งหลัง เป็นบ้านชั้นเดียว ได้รับผลกระทบเต็ม ๆ น้ำได้เข้าท่วมตัวบ้านถึงครึ่งหลัง น้ำเริ่มท่วมช่วงกลางดึกที่ผ่านมา บางส่วนก็ยกสิ่งของขึ้นทัน เพราะมีประสบการณ์น้ำท่วมบ้านบ่อยครั้ง แต่ข้าวของภายในบ้านอีกจำนวนมาก ก็ไม่สามารถเก็บขึ้นที่สูงได้ทัน ต้องปล่อยถูกน้ำท่วมเสียหาย
และบริเวณใกล้เคียงกันห่างไปประมาณ 1 กิโลเมตร ริมถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก ทางลงเขาวังนกแอ่น น้ำวังทองล้นตลิ่ง เข้ามาท่วมภายในบริเวณปั๊มน้ำมัน PT ทั้งหมด ไม่สามารถใช้บริการได้ เจ้าหน้าที่ทางหลวงต้องนำป้ายสัญญาณเตือนมาตั้งไว้ริมถนน เนื่องจากเป็นเส้นทางลงเขาที่อันตราย
ส่วนที่ต.ชัยนาม ต.วังทอง ที่รับน้ำถัดมาจากตำบลวังนกแอ่น น้ำเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำวังทองแล้ว ถนนทางเข้าหมู่บ้านทั้งหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ระดับน้ำได้ไหลข้ามถนน ชาวบ้านใช้โออาสนี้ ออกมาหาปลาที่ไหลมากับน้ำ ทั้งทอดแหและยกยอ ได้ปลาจำนวนมาก โดยน้ำจากแม่น้ำวังทองกำลังเริ่มล้นตลิ่งในช่วงบ่ายวันนี้ และคาดการณ์ว่า ในช่วงเย็นวันนี้ ระดับน้ำจะยกตัวสูงขึ้น ท่วมเส้นทางเข้าหมู่บ้าน รถจะไม่สามารถสัญจรผ่านได้
ส่วนที่ตลาด 120 ปี ในเขตเทศบาลวังทอง ต.วังทอง ได้เตรียมแผนรับมือแม่น้ำวังทองล้นตลิ่ง จัดเตรียมน้ำกระสอบทรายมากั้นริมแม่น้ำวังทอง และอุดท่อระบายน้ำ ไม่ให้น้ำไหลย้อนเข้ามาสู่ตลาด พร้อมทั้งมีชุดปฏิบัติการของกู้ภัย ชุดตอบโต้ภัยพิบัต เตรียมกำลังพล อุปกรณ์เรือท้องแบน เตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุน้ำท่วม ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ แม้ว่าพายุหนองฟ้าจะสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมในเขตภาคเหนือตอนล่างไปแล้ว แต่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ยังคงมีฝนตกเป็นระยะ ๆ