ประชาชนร่วมงานสวดพระอภิธรรม ร่างผู้ป่วยโรคเอดส์ถูกดองในวัดพระบาทน้ำพุ กว่า 20ปี
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลารวมใจภายในวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีประชาชนจำนวนมากไปร่วมบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมร่างอาจารย์ใหญ่หรือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ถูกดองไว้ร่วม20ปี ที่วัดพระบาทน้ำพุอุทิศร่างกายเป็นมรณานุสติ วันนี้ได้มีการสวดพระอภิธรรมให้กับ อาจารย์ใหญ่หรือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้เสียชีวิตมาไม่น้อยกว่า 20 ปี แต่ได้ถูกดองไว้ ทางวัดพระบาทน้ำพุ โดยพระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุได้รับอนุญาติอุทิศร่างกายเป็นมรณานุสติดองไว้เป็นอุทาหรณ์ ในการใช้ชีวิต และสังขารของคนเราไม่แน่นอน และเตือนสตินักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังอย่างรอบคอบ แต่ทางสาธารณสุขบอกว่าไม่ควรเก็บไว้ลักษณะแบบนี้ ถือผิดกฎหมาย
นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ศพที่ดองไว้ที่ศาลาธรรมสังเวช 20 ศพ วัดผิดกฎหมาย แต่มอบหน้าที่นี้ให้กับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะพื้นที่นี้ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเขาสามยอด ดังนั้น นางสาววไลศิริ ปาตั๋น นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จึงต้องดำเนินการจัดการนำร่างทั้ง 20 ศพนี้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงได้ดำเนินการตรวจสอบอัตลักษณ์ศพแต่ละศพ หาญาติมารับรอง ความเป็นญาติผู้ตาย เมื่อเขามายืนยันได้แล้วจึงได้ดำเนินการฌาปนกิจศพ ในคืนวันนี้เวลา 18.00 น.ของวันที่ 31 ส.ค.68 จึงได้ดำเนินสวดพระอภิธรรม เพื่อส่งวิญญาญให้ผู้เสียชีวิตไปสู่สุขคติ
โดยมีพระธรรมวชิรสุนทร เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์,พระครูสุวัฒน์กิตติสาร รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ โดยมีว่าที่ ร.ต.ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และในวันที่ 1 ก.ย. 68 จะนำร่างไปฌาปนกิจศพ ตามวัดในเขตพื้นที่ในตำบลเขาสามยอด ประกอบด้วยวัดพระบาทน้ำพุ ,วัดสระมะเกลือ 2ศพ วัดน้ำจั่น2 ศพและวัดดงสวองวัดละ 2 ศพรวม 8 ศพโดยจะเริ่มทำพิธี ในเวลา 13 .00 น.จะมีพิธีมาติกาบังสกุล และฌาปนกิจพร้อมกันในเวลา 14.00 น. ส่วนศพที่เหลือรอดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง