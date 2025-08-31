น้ำท่วมขังปราสาทหินพิมาย หลังฝนตกหนักหลายชั่วโมง จนท.เร่งสูบออก หวั่นโบราณสถานเสียหาย
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่จ.นครราชสีมา ในพื้นที่อำเภอพิมายช่วงนี้มีฝนตกลงมานานหลายชั่วโมง ส่งผลให้สถานที่ราชการ บ้านเรือนประชาชน รวมถึงโบราณสถานสำคัญของชาติอย่าง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย หรือ ปราสาทหินพิมาย ซึ่งอยู่กลางตัวอำเภอพิมาย เกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งน้ำฝนที่ตกสะสมได้เอ่อเข้าท่วมขังบริเวณโดยรอบปราสาท ทั้งข้างในปราสาท และถนนรอบปราสาทหินพิมาย ระดับน้ำสูง 20 เซนติเมตร ทางเจ้าหน้าที่อุทยานปราสาทหินพิมายต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ไว้ภายในปราสาทและจุดที่มีน้ำท่วมขัง เพื่อไม่ให้น้ำเซาะฐานรากจนส่งผลกระทบกับตัวปรางค์ประธานปราสาท
แต่ยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมได้ตามปกติ และให้เจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าดูแลตรวจสถานการณ์ไม่ให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันแหล่งโบราณสถานสำคัญไม่ให้พังเสียหาย