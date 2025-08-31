หล่มสักตึงเครียด มวลน้ำป่าสักเอ่อล้นผนังกั้นน้ำ ทะลักเข้าชุมชนเศรษฐกิจ ผู้ว่าฯ โอดคืนนี้หนัก
เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 31 สิงหาคม ที่จ.เพชรบูรณ์ ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.หล่มสัก ล่าสุดมวลน้ำจากแม่น้ำป่าสัก ได้ไหลมาจาก อ.หล่มเก่า เข้าสู่เขตพื้นที่ อ.หล่มสัก เนื่องจากมวลน้ำมีจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักทั้งในเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวและเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก โดยเฉพาะบริเวณสวนดงตาล เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก แม่น้ำป่าสักเอ่อล้นแนวผนังกั้นริมแม่น้ำ เลียบถนนพิทักษ์สูงราว 1 เมตร ตลอดแนวระยะความยาวราว 200 เมตรจนดูคล้ายน้ำตก
ขณะเดียวกันกระแสน้ำดังกล่าวได้ไหลบ่าเข้าถนนซอยวิวัฒน์ ถนนคนเดินไทหล่ม กระทั่งกระแสน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรบริเวณดังกล่ว และไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนชั้นในของเทศบาลเมืองหล่มสัก ได้แก่ ชุมชนในเมืองและชุมชนศรีมงคล โดยราษฎรพยายามวางกระสอบกั้นกระแสน้ำไหลเข้าบ้านพักและร้านค้า ในขณะที่ทีมกู้ภัยเทศบาลฯ อาสากู้ภัย และทหาร เข้าช่วยเหลือราษฎรขนสิ่งของหลบหนีน้ำ
ขณะที่นายศรัณยู มีทองคำ ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์, นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอหล่มสัก, นายจักรัตน์ พั้วช่วย, นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ 2 ส.ส.เพชรบูรณ์ เดินลุยฝ่ากระแสน้ำท่วม เพื่อติดตามสถานการณ์ และอำนวยการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลฯ หล่มสัก
นายศรัณยู กล่าวว่า ปริมาณน้ำปีนี้มากเป็นประวัติการณ์ ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก ณ เวลานี้รวมทั้งในคืนนี้ค่อนข้างหนัก ช่วงนี้จึงต้องพยายามเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยก่อน โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัย โดยเทศบาลฯ ได้ประกาศแจ้งเตือนเป็นระยะๆ
“มวลน้ำแม่น้ำป่าสักไหลเข้าเขตพื้นที่ อ.หล่มสักค่อนข้างเร็ว เดิมคาดการณ์ราว 21.00 น. น้ำคงจะมาถึง แต่แค่ราว 18.30 น. มวลน้ำก็ไหลเข้าเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก อย่างไรก็ตามประเมินว่าคืนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก จะยังค่อนข้างหนัก” นายศรัณยูกล่าว
ด้านนายกิตติ พั้วช่วย นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก กล่าวว่า มวลน้ำเอ่อทะลักออกจากตลิ่ง จนล้นผนังกั้นน้ำบริเวณสวนดงตาล ริมถนนพิทักษ์ ซึ่งจุดนี้ทำให้น้ำไหลบ่าเข้าชุมชนชั้นในซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ เวลานี้คงยากที่จะตรึงสถานการณ์ไว้ได้ คงต้องรอให้ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักลดลง จึงค่อยสูบระบายน้ำออก เวลานี้ตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไว้รอ 3 เครื่องแล้ว
ข่าวแจ้งว่า ทางกอปภ.เพชรบูรณ์ยังมีรายงานถึงปริมาณน้ำฝนสะสม สรุปมีหลายพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยจุดที่วัดปริมาณฝนสะสมเมื่อเวลา 17.00 น.วันนี้วัดได้สูงสุดคือ บ้านซอยลาด ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว 151 มม. รองลงมาคือ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำพาง 137.4 มม. และบ้านห้วยฮ่อม ต.ศิลา อ.หล่มเก่า 132.5 มม. ในขณะที่ยังมีอย่างน้อยราว 7 พื้นที่ ที่มีปริมาณฝนสะสมเกิน 90 มม. ซึ่งอยู่ในระดับฝนตกหนักมาก