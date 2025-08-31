สลด น้องชาย เบิ้ล ปทุมราช วัย 13 เสียชีวิตที่ฝายน้ำล้น กระแสน้ำดูดร่างไปติดที่ประตูระบายน้ำ

สลด น้องชาย เบิ้ล ปทุมราช วัย 13 เสียชีวิตที่ฝายน้ำล้น จ.อำนาจเจริญ กระแสน้ำดูดร่างไปติดที่ประตูระบายน้ำ
เมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 31 สิงหาคม ร.ต.ต.สระศักดิ์ สุโพธิ์ พนักงานสอบสวน สภ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ได้รับแจ้งมีเหตุเด็กลงเล่นน้ำที่ฝายน้ำล้นห้วยโสพระ บ้านคกพระ ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ถูกกระแสน้ำพัดหายไป 1 คน จึงประสานแพทย์เวร รพ.ปทุมราชวงศา พร้อมด้วยนักประดาน้ำ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมอำนาจเจริญ ร่วมเดินทางไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบชาวบ้านหลายคนช่วยกันหาเด็กที่จมน้ำหายไป ด้านเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำมูลนิธิเพชรเกษมอำนาจเจริญระดมค้นหาใช้เวลา 30 นาที พบร่างเด็กชายที่ถูกกระแสน้ำดูดวนลงไปจมอยู่ติดกับประตูระบายน้ำ
จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุทราบว่าเด็กชายที่หายไปอายุ 13 ปี ชื่อเล่นว่า จ๊อด เป็นน้องชายลูกพี่ลูกน้องกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง เบิ้ล ปทุมราช ซึ่งตอนนี้ทราบข่าวแล้วและรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะจ๊อดสนิทกับเบิ้ลมาก ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุ เด็กชายได้เดินทางมาเล่นน้ำกับเพื่อนรวมทั้งหมด 5 คน เกิดพลาดตกที่บริเวณประตูติดกับฝายน้ำล้น 2 คน เพื่อนๆ ต่างพยายามช่วยกันดึง แต่สามารถช่วยได้ 1 คน ส่วนเด็กชายจ๊อดถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อน ก่อนที่เพื่อนๆ จะได้รีบตามคนให้มาช่วยหา
ชาวบ้านที่เข้ามาช่วยหาเป็นรายแรกเผยว่า หลังเกิดเหตุเด็กๆ ก็ได้บอกกับตนซึ่งอยู่แถวนั้นพอดีให้มาช่วย ตนก็รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ตามเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือโดยทันที ตอนนั้นเด็กบอกว่ามีกันทั้งหมด 5 คน แต่พลัดตกจมลงไป 1 คน โดยเด็กพากันมาเล่นน้ำที่บริเวณประตูที่ใกล้กับฝายน้ำล้น ซึ่งตอนนี้น้ำเยอะและล้นออกมาแรงมาก ทำให้กระแสน้ำแรง คาดว่าเด็กจะลื่นพลัดตกและถูกกระแสน้ำที่พัดแรงพัดวนจนสำลักน้ำและไม่สามารถขึ้นมาได้
ตอนเจ้าหน้าที่พบก็พบว่าร่างของน้องไปติดอยู่ใกล้กับจุดที่ตก ซึ่งเป็นจุดที่กระแสน้ำล้นลงมาแล้วมีการพัดวนกลับเข้าไป ด้วยความแรงของกระแสน้ำอาจทำให้เด็กไม่สามารถว่ายน้ำได้จึงถูกพัดจมลงไป
ขณะที่แฟนเพจของ เบิ้ล ปทุมราช โพสต์สตอรี่เป็นภาพตนเองคู่กับน้อง พร้อมข้อความ (อีโมติคอนร้องไห้) กลับมาได้มั้ย
