จ่าทหาร จูบรถดีใจ อู่บุรีรัมย์ซ่อมให้ฟรี เหตุโดนสะเก็ดระเบิดเขมร เจ้าของอู่เผยตอบแทนแนวหน้า

จ่าแม็ก ทหารที่ได้รับบาทเจ็บจากการประทะกับกัมพูชา รถส่วนตัวได้รับความเสียหายจากสะเก็ดระเบิด ออกจากโรงพยาบาลมารับรถกับเสี่ยโย ยอมรับตื้นตันใจจากที่ยอดจะต้องจ่ายกว่า 100,000 บาท แต่เสี่ยโยไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียว
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม จ.ส.อ.สุรชาติ หรือจ่าแม็ก สังกัด ร.23 พัน.4 นายทหารผู้ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด BM-21 ระหว่างการปะทะบริเวณปราสาทตาเมือนธม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้เดินทางมาที่อู่ซ่อมรถ เพื่อรับรถยนต์คู่ใจคืน หลังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารี นานถึง 37 วัน
ทันทีที่เห็นรถ จ่าแม็กถึงกับโผกอดและจูบรถด้วยความดีใจ ก่อนเผยว่า ระหว่างพักรักษาตัว แม้ร่างกายบาดเจ็บแต่ใจยังห่วงรถมาก เพราะเป็นเหมือนลูกรัก ยิ่งเมื่อรู้ว่ารถพรุนไปทั้งคันจากสะเก็ดระเบิด ก็แทบทำใจไม่ได้ แต่วันนี้เมื่อเห็นรถกลับมาสภาพเหมือนใหม่รู้สึกปลื้มใจจนแทบน้ำตาไหล
เบื้องหลังความซาบซึ้งครั้งนี้ เกิดจากน้ำใจของนายณัฐวุฒิ นาคสุวรรณ หรือเสี่ยโย อายุ 40 ปี นักธุรกิจเจ้าของอู่พรีเมียมคาร์เพ้นท์ และนายภูริภาคย์ ศรีรัตน์ดีจรัส หรือช่างบิ๊ก บุรีรัมย์ อายุ 38 ปี ที่ร่วมกันนำรถของทหารที่เสียหายจากเหตุปะทะกว่า 15 คัน เข้ามาซ่อมให้ฟรี 100% โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว
จ่าแม็กกล่าวด้วยความตื้นตันว่า ถ้าไม่ได้พี่บิ๊กกับเสี่ยโยช่วยก็คงต้องจ่ายเกือบแสนบาทเพื่อซ่อมรถ วันนี้เห็นรถกลับมาสวยเหมือนป้ายแดงผมดีใจมาก ขอบคุณจากใจจริงครับ
ด้านนายภูริภาคย์ฝากถึงทหารแนวหน้าทุกนายว่า อยากให้พี่ๆ ทหารรู้ว่าคนแนวหลังอยู่เคียงข้างเสมอ รถเสียก็ไม่ต้องกังวล เราจะช่วยซ่อมให้ฟรี เพื่อให้พี่ๆ ทำหน้าที่อย่างสบายใจ
ขณะที่นายณัฐวุฒิเผยว่า ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ได้รับรถทหารมาซ่อมแล้วกว่า 16 คัน และยังยืนยันว่าจะซ่อมให้ฟรีต่อไป โดนชยรถจ่าแม็กหนักสุด โดนสะเก็ดระเบิดจนพรุนกว่า 60 รู ถ้าซ่อมเองต้องเกือบแสน แต่เรายินดีทำให้ฟรี ถือเป็นการตอบแทนคนกล้าที่เสียสละปกป้องประเทศต่อไป