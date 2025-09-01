นราธิวาสระทึก! คนร้ายวางระเบิดหลายจุดใน 4 อำเภอ ย่านชุมชน-เศรษฐกิจ-หน้าหน่วยงานราชการ เจ็บ2ราย
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุระเบิดกระจายหลายจุด ได้แก่ สุไหงปาดี จะแนะ บาเจาะ เจาะไอร้อง และศรีสาคร โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนในพื้นที่ และมีรายงานผู้บาดเจ็บแล้ว 2 ราย และทรัพย์สินเสียหายหลายแห่ง ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบหาสาเหตุ พร้อมเพิ่มมาตรการเข้มในพื้นที่เสี่ยง
จากรายงานเบื้องต้น ระบุว่า อำเภอสุไหงปาดี เกิดขึ้นเวลา 19.50 น. เหตุระเบิดลูกแรกเกิดขึ้นที่ถนนหมายเลข 4056 เขตเทศบาลปะลุรู ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย และรถยนต์เสียหาย 1 คัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความปั่นป่วนที่ลุกลามต่อเนื่อง อำเภอจะแนะ เวลา 23.55 น. เกิดเหตุระเบิด 2 จุดในพื้นที่เดียวกัน ได้แก่ มัสยิดดุซงญอ หมู่ที่ 1 ตำบลดุซงญอ ตลาดดุซงญอ หมู่ที่ 1 ห่างกันไม่ถึง 1 ชั่วโมง แม้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่สร้างความหวาดผวาแก่ชาวบ้านที่กำลังพักผ่อน
อำเภอบาเจาะ เวลา 23.55 น. เกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ถนนเพชรเกษม ตำบลบาเจาะ ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ แต่สร้างความเสียหายบริเวณโดยรอบ
อำเภอเจาะไอร้อง เวลา 00.05 น. ระเบิดเกิดขึ้นหน้าสถานีรถไฟเจาะไอร้อง หมู่ 1 ตำบลจวบ
เวลา 00.30 น. เกิดเหตุระเบิดอีกจุดหนึ่ง บริเวณตู้ ATM หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลตะมะยูง หมู่ 3 ตำบลตะมะยูง อ.ศรีสาคร
โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งเก็บพยานหลักฐาน ตรวจสอบกล้องวงจรปิด และเพิ่มกำลังเฝ้าระวังเข้มพื้นที่เปราะบาง เพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อน ซึ่งเหตุระเบิดหลายจุดที่นราธิวาสในครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นพร้อมกันหลายอำเภอในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ทั้งในย่านชุมชน จุดเศรษฐกิจ และหน้าอาคารของหน่วยงานการเงิน ส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหายหลายจุด