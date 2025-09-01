สลด กระบะชนจยย.ล้ม เก๋งขับตามหลังเบรกไม่ทัน พุ่งทับร่างดับ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พระนครศรีอยุธยา ร.ต.อ.เปล่ง พานแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะและรถเก๋ง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เหตุเกิดบนถนนทางหลวงหมายเลข 347 สายปทุมธานี-บางปะหัน ขาเข้า อ.บางปะหัน ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 35 บริเวณทางเข้าวัดปากกราน ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และประสานเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจเข้าช่วยเหลือสนับสนุน เหตุเกิดเวลา 19.00 น. วันที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณกลางถนน พบศพนายคำนวณ (สงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี สภาพศพมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะ แขนขาหัก ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่นเวฟ สีดำ สภาพเก่า มีร่องรอยถูกชนเสียหายทั้งคัน ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์กระจายเกลื่อนถนน
ใกล้กันในเลนขวาสุด พบรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้า รุ่นยาริส ครอส สีบรอนซ์ สภาพด้านหน้ารถฝั่งขวามีร่องรอยเฉี่ยวชน หม้อน้ำแตก นายณภัทร (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี เป็นคนขับ อยู่ในอาการตกใจ เล่าเหตุการณ์ว่า ก่อนเกิดเหตุตนขับรถไปจังหวัดอ่างทอง เมื่อถึงที่เกิดเหตุ มีรถกระบะขับอยู่ด้านหน้า จังหวะนั้นรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตเลี้ยวออกมาจากซอย แล้วเปลี่ยนเลนเข้ามาเลนขวา จนเฉี่ยวชนกับรถกระบะ ร่างผู้ขับขี่จักรยานยนต์กระเด็นมากลางถนน ตนขับรถตามหลังมา พยายามเบรกแต่ไม่ทัน จึงพุ่งชน
ห่างออกไปประมาณ 100 เมตร พบรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์ สภาพด้านหน้าฝั่งซ้ายมีร่องรอยเฉี่ยวชนเสียหาย ประตูฝั่งซ้ายมีรอยขูด และยางล้อหน้าฝั่งซ้ายแตก มีนายพนม (สงวนนามสกุล) อายุ 59 ปี เป็นคนขับรถ ให้การว่า ตนขับรถมาตามถนน เมื่อถึงบริเวณที่เกิดเหตุ รถจักรยานยนต์ได้เลี้ยวออกจากซอยฝั่งซ้ายมือ และเปลี่ยนเลนตัดหน้าทันที เบรกไม่ทันจึงเกิดการเฉี่ยวชน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบร่องรอยอุบัติเหตุและบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน พร้อมเชิญคนขับรถกระบะและรถเก๋งไปสอบสวน และติดตามพยานที่เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป