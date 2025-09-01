ลำปางเร่งอพยพคน หลังน้ำป่าอุทยานแม่วะ ทะลักเข้าท่วม 200 หลังคาเรือน สูงเกือบ 2 เมตร
วันที่ 1 กันยายน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้รายงานผลกระทบจากฝนตกหนัก จนทำให้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ตำบลแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง ถึง 8 หมู่บ้าน บ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบไปกว่า 200 หลังคาเรือน จากฝนตกหนักบนยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วะ และไหลทะลักลงมาตามลำห้วยแม่วะเป็นจำนวนมาก และไหลท่วมบ้านเรือน ระดับน้ำบางจุดสูงเกือบ 2 เมตร
สถานการณ์น้ำป่าทะลักท่วมในครั้งนี้ เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 31 สิงหาคม 2568 ยาวไปจนถึงช่วงค่ำคืน ระดับน้ำก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ทำให้มีการอพยพชาวบ้านที่เป็นผู้สูงอายุ ที่บ้านถูกน้ำท่วมสูง โดยเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยลำปาง และเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยลำปาง จุดเถิน พร้อมเรือท้องแบนออกช่วยอพยพชาวบ้านออกมาในหลายจุด ตามการร้องขอให้ช่วยเหลือ นับเป็นภัยที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบฤดูฝนปีนี้
ด้านถนนทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ ขณะนี้ประกาศไม่ให้รถยนต์เข้าไป เพราะบางจุดยังมีน้ำป่าไหลล้นทะลักท่วมตัดผ่านถนน และจุดที่เป็นสะพานเล็ก คอสะพานถูกน้ำป่ากัดเซาะใกล้ขาด และเป็นหลุมโพรงลึกลงไปในลำห้วย เจ้าหน้าที่จึงมีการวางกรวยยางตั้งไว้ เพื่อให้สัญญาณเตือน ขณะที่น้ำป่ายังหลากลงมา แต่ฝนหยุดตกแล้ว คาดว่าวันนี้หากฝนไม่ตกหนักลงมาซ้ำอีกก็จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายลง
ขณะที่ถนนทางเข้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง ขณะนี้ประกาศไม่ให้รถยนต์เข้าไป เพราะบางจุด ยังมีน้ำป่าไหลล้นทะลักท่วมตัดผ่านถนน และจุดที่เป็นสะพานเล็ก คอสะพานถูกน้ำป่ากัดเซาะใกล้ขาด และเป็นหลุมโพรงลึกลงไปในลำห้วย เจ้าหน้าที่จึงมีการวางกรวยยางตั้งไว้ เพื่อให้สัญญาเตือน ขณะที่น้ำป่ายังหลากลงมา โดยทางอุทยานแห่งชาติแม่วะได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกแม่วะชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สำหรับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ มีน้ำตกแม่วะที่สวยงาม มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ มีลานกางเต็นท์ ใกล้ลำธาร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อของจังหวัด