เพจดัง เปิดภาพมุมสูงเมืองหล่มสัก ลั่นรอบนี้หนักมาก น้ำท่วมสูง รถเล็กไม่สามารถวิ่งได้
หลังจากที่วันที่ 31 สิงหาคม สถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ มวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักได้ไหลมาจาก อ.หล่มเก่า เข้าสู่เขตพื้นที่ อ.หล่มสัก เนื่องจากมวลน้ำมีจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักทั้งในเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวและเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก
ล่าสุดเพจ “ลำน้ำพุง บ้านน้ำพุง” โพสต์ภาพน้ำท่วมหล่มสักเช้านี้ โดยระบุข้อความว่า
รอบนี้หนักมาก เป็นกำลังใจให้ คนหล่มสัก
สถานการณ์ หล่มสักเช้า 01-09-68 เวลา 06.30น.
รถเล็กไม่สามารถวิ่งได้แล้ว ขอความกรุณา อย่าเข้าไปเลย
