ด.ต. ถูกแทงดับต่อหน้าชาวบ้าน คนร้ายหลบหนี ตร.เร่งล่าตัว-หาสาเหตุ
วันที่ 1 กันยายน 2568 มีรายงานข่าวว่า เมื่อเวลา 20.30 น. คืนวันที่ 31 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยุ สภ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งเหตุสะเทือนขวัญ มีชายถูกทำร้ายเสียชีวิตภายในหมู่บ้านหลังหนึ่งใน ม.9 ต.วังหิน อ.บางขัน จึงประสานกำลังตำรวจพร้อมหน่วยกู้ภัยเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตนอนคว่ำหน้า สวมเสื้อยืดสีน้ำเงิน กางเกงยีนส์ขาสั้น คาดผ้าขาวม้าลายสก็อต สวมรองเท้าแตะ สภาพศพมีบาดแผลจากการถูกมีดแทงหลายแห่ง ทั้งใต้คาง หน้าอกซ้าย หน้าอกขวา และกลางหลัง รวมทั้งหมดหลายจุด เป็นภาพที่สร้างความสะเทือนใจแก่ชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์
ผู้เสียชีวิตทราบชื่อภายหลังคือ ด.ต.มนพิชัย อายุ 44 ปี ผบ.หมู่ กก.8 บก.กฝ.ทุ่งสง เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เคลื่อนย้ายศพส่งโรงพยาบาลบางขันเพื่อชันสูตร
จากการสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ นายเอกชัย ฯอายุ 39 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งหลังลงมือได้วิ่งหลบหนีหายไปทันที ขณะนี้ตำรวจ สภ.บางขัน ระดมกำลังไล่ล่าอย่างเร่งด่วน พร้อมตั้งจุดตรวจ–จุดสกัดในทุกเส้นทาง เพื่อป้องกันการหลบหนีออกนอกพื้นที่
คดีนี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ขณะนี้ชุดสืบสวนกำลังเร่งแกะรอยและไล่ล่าตัวคนร้าย เพื่อนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด