ขอนแก่น ยูไนเต็ด พานักเตะแจ้งความ หลังถูกนักการเมืองดัง ผู้บริหารทีมคู่แข่ง เข้าข่มขู่-จะตบหน้า
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา เกมไทยลีก 2 ฤดูกาล 2025/26 ขอนแก่น ยูไนเต็ด บุกไปเยือน ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด ผลการแข่งจบลงด้วยสกอร์ 0-0 นั้น
แต่หลังจากจบการแข่งขัน ทางเพจ “Gu KhonKaen UTD 100%” โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
การแข่งนอกบ้านมันหนักหน่วงอยู่แล้ว แต่ถึงขั้นถูกขู่ ถูกตบน่ามันเถื่อนเกินไป นักการเมืองแบบไหนทำกับเด็กแบบนี้ หรือมันคือยุคบ้านป่าเมืองเถื่อน
พร้อมกับแนบใบแจ้งความ ระบุว่า นายยศกร นาถสิทธิ์ เข้ามาแจ้งความ โดยระบุว่า เหตุเกิดที่สนามศรีนรคลำดวน จ.ศรีสะเกษ ผู้แจ้งได้เดินทางมาแข่งฟุตบอล รายการไทยลีก 2 ในคู่ระหว่าง ศรีสะเกษ เจอกับขอนแก่น ในระหว่างที่มีการพักครึ่งของการแข่งขัน ขณะที่ผู้แจ้งกำลังจะเดินเข้าห้องแต่งตัว ได้มี นาย …. เดินเข้ามาหา พร้อมชี้หน้าและพูดว่า “อย่ามานักเลงแถวนี้” พร้อมกับเงื้อมือเพื่อจะตบหน้า แต่สามารถจับมือไว้ก่อนที่จะโดนตบ จึงลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน