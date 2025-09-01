เขื่อนเจ้าพระยา จ่อระบายเพิ่มเป็น 1,500 ลบ.ม. เตรียมรับมือพายุหนองฟ้า

เขื่อนเจ้าพระยา จ่อระบายเพิ่มเป็น 1,500 ลบ.ม. เตรียมรับมวลน้ำจากพายุหนองฟ้า
เมื่อวันที่ 1 กันยายน สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลาง ล่าสุดพบว่าน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา เริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่จุดวัดน้ำC2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 1,631ลบ.ม./วิ ระดับน้ำเหนือวัดได้ 15.08ม.รทก.(เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) โดยเขื่อนเจ้าพระยาได้คงอัตราการระบายไว้ที่ 1,300 ลบ.ม./วิ เป็นวันที่ 9 และมีแผนจะปรับเพิ่มการระบายขึ้นไปที่เกณฑ์ 1,500ลบ.ม./วิ เพื่อสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำ รองรับรับมวลน้ำจากฝนที่จะตกหนักทางตอนบนของประเทศ จากอิทธิพลของพายุหนองฟ้า โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนล่าสุดยังทรงตัวต่อเนื่อง วัดได้ 12.38 ม.รทก.
โดยทางราชการย้ำเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อน ใน คลองโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง คลองบางบาล อ.บางบาล ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งริมตลิ่งแม่น้ำน้อย ในพื้นที่ จ.อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา ขอให้เฝ้าสังเกตุความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่จุะเริ่มยกตัวขึ้นหลังจากนี้ และควรติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป