บ้านถูกตัดไฟ จุดเทียนแทนแต่ลืมดับ เพลิงไหม้บ้านหวิดลามเพื่อนบ้าน

สุดสลด บ้านถูกตัดไฟฟ้า ต้องจุดเทียนให้แสงสว่าง แต่ลืมดับ ไฟไหม้บ้านหวิดลามบ้านข้างเคียง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายหน่วยงานต้องเร่งฉีดน้ำสกัด
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 กันยายน ร.ต.อ.ภัทรเดช สายแวว ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรแม่สอด ได้รับแจ้ง เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน ในพื้นที่ชุมชนสหกรณ์ เขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลท่าสายลวด เทศบาลนครแม่สอด จำนวนรวม 5 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าควบคุมเหตุ ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียว ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนสหกรณ์ หมู่ 1 บ้านแม่ตาว ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด พบเพลิงกำลังลุกไหม้ ภายในตัวบ้าน และหลังคาบ้าน เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัด เพื่อป้องกันเพลิงลุกลามบ้านใกล้เคียง โดยใช้เวลา กว่า 15 นาที เพลิงจึงสงบ พบว่าภายในตัวบ้านมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งหลังคาบ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายเป็นบริเวณกว้าง
ผู้เห็นเหตุการณ์ เผยว่า ในระหว่างเกิดเหตุได้ยินเสียงประทุ และกลุ่มควันจำนวนมาก คาดว่าน่าจะเกิดจากเพลิงไหม้ที่ลุกลามไหม้กระเบื้องหลังคา จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าระงับเหตุ
ด้านนายสิทธิศักดิ์ สุวรรณโรจน์ อายุ 39 ปี เจ้าของบ้าน เปิดเผยว่า เนื่องจากที่บ้านถูกตัดกระแสไฟฟ้า เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ทำให้ต้องมีการจุดเทียนเพิ่มแสงสว่าง แต่ลืมดับเทียนที่จุดไฟไว้บริเวณเก้าอี้ใกล้ตู้เสื้อผ้าก่อนออกจากบ้าน จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามดังกล่าว
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมประเมินความเสียหายต่อไป