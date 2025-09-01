ป่วนนราธิวาส คนร้ายวางระเบิดเผายางรถยนต์ 5 อำเภอ 6 จุด วงจรปิดจับภาพชัด 

คนร้ายป่วนหนัก วางระเบิดเผายางรถยนต์ 5 อำเภอ 6 จุดในนราธิวาส กล้องวงจรปิดจับภาพชัด เจ็บ 2 รถเสียหาย 1 คัน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่จ.นราธิวาส รายงานข่าวแจ้งว่าในช่วงคืนที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 19.50 น.ของคืนวันที่ 31 สิงหาคม ถึงเวลา 00.30 น.ของคืนวันที่ 1 กันยายน 68 ได้มีกลุ่มสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรง มีการประชุมวางแผนกระจายกำลังกันก่อเหตุเผายางรถยนต์ และลอบวาระเบิดในพื้นที่ 5 อำเภอ ของจ.นราธิวาส ประกอบด้วย อ.สุไหงปาดี, จะแนะ, บาเจาะ, เจาะไอร้องและศรีสาคร ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจพบจำนวน 6 จุด มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย รถยนต์ได้รับความเสียหาย 1 คัน พร้อมกับพื้นที่จุดเกิดเหตุและได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อเข้าทำการตรวจสอบในช่วงสายของวันนี้
โดยจุดแรก เกิดขึ้นเมื่อเวลา 19.50 น.ของคืนวันที่ 31 สิงหาคม ในพื้นที่ อ.สุไหปาดี โดยคนร้ายเผายางรถยนต์และมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นบนถนนทางหลวง 4056 พาดทางรถไฟบ้านไอบาตู ม.4 ต.โต๊ะเด็ง จากการตรวจสอบในเบื้องต้น พบรถยนต์เก๋งยี่ห้อมาสด้า สีขาว ทะเบียน 2 กพ 1533 กทม.ถูกสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 คน คือ นายอาซูดิง กูเร็ง เจ้าของรถ และนายอัสฟัสรี มะมิง
จุดที่ 2 เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.บาเจาะ เมื่อเวลา 23.55 น. ของคืนวันที่ 31 สิงหาคม 68 โดยคนร้ายลอบวางระเบิดหน้าธนาคาร ธ.ก.ส. สาขา อ.บาเจาะ เบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ มีทรัพย์ได้รับความเสียหาย จนท.ธนาคารสาขาบาเจาะ กล่าวว่า ต้องปิดบริการชั่วคราว ขอให้ไปสาขาอำเภอยี่งอแทนซึ่งห่างกันประมาณ 20 กิโลเมตร
จุดที่ 3 เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.จะแนะ เมื่อเวลา 23.55 น. ของคืนวันที่ 1 กันยายน 68 โดยคนร้ายลอบวางระเบิดหน้ามัสยิด ม.1 ต.ดุซงญอ 1 ลูก และคนร้ายลอบวางระเบิดลูกที่ 2 เวลา 00.30 น.บริเวณสถานที่ใกล้เคียงกัน หลังจากนั้นคนร้ายได้เผายางรถยนต์ เบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
จุดที่ 4 เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง เมื่อเวลา 00.05 น. ของคืนวันที่ 1 กันยายน 68 โดยคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณตู้เอทีเอ็ม ธนาคาร ธ.ก.ส. ซึ่งตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟเจาะไอร้อง ม.1 ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
จุดที่ 5 เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.ศรีสาคร เมื่อเวลา 00.30 น.ของคืนวันที่ 1 กันยายน 68 โดยคนร้ายลอบวางระเบิดตู้เอทีเอ็ม ธนาคาร ธ.ก.ส. ซึ่งตั้งอยู่หน้า อบต.ตะมะยูง ม.3 ต.ตะมะยูง ทำให้ตู้เอทีเอ็ม ได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
ล่าสุดมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพกลุ่มคนร้ายไว้ได้ โดยวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้าบริเวณตลาดดุซงญอ ม.1 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ที่สามารถบันทึกพฤติกรรมของกลุ่มคนร้าย ประมาณ 6 คน ที่สวมใส่ชุดสีดำ กำลังช่วยกันขนยางรถยนต์และถังใส่ขยะ นำมาวางเรียงรายบริเวณ 2 ฟากถนน ก่อนที่จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงราดลงบนยางรถยนต์และถังขยะก่อนจุดไฟเผา แล้วอาศัยความมืดหลบหนีไป ซึ่งเป็นเหตุการณ์หลังจากที่กลุ่มคนร้ายชุดนี้ลอบวางระเบิดหน้ามัสยิดและพื้นที่ใกล้เคียง 2 จุด ซึ่งสร้างความหวาดกลัวต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าว
ด้านศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส (ศป.ชย.จ.นธ.) ได้ลงพื้นที่ติดตามให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ราย พร้อมประสานการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด รวมถึงจัดการเยียวยาตามสิทธิที่พึงได้รับ ทั้งในส่วนค่ารักษาพยาบาลและการช่วยเหลือครอบครัว
ภายหลังเหตุการณ์ พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9 รักษาราชการแทน ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ได้สั่งการเข้มงวดทุก สภ. ในพื้นที่ 13 อำเภอ เพิ่มจุดตรวจ–จุดสกัด ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะทุกชนิด พร้อมสนธิกำลังทหารและฝ่ายปกครอง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะสถาบันการเงินและตู้เอทีเอ็ม เพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อน