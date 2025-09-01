ศบ.ทก. แจงปม เปิดด่านคลองลึก ยัน 31 ส.ค.อนุโลมวันสุดท้าย ให้ประชาชนตกค้างกลับประเทศ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ศูนย์เฉพาะกิจฯ ชายแดนไทย-กัมพูชา – Team Thailand โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
31 สิงหาคม 2568 | เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ได้โพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางสื่อสาร “ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว” ดังนี้
ตามที่มีกระแสข่าวในสื่อโซเชียล เกี่ยวกับการดำเนินการที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ในวันที่ 31 ส.ค.68 เวลา 13.00 – 16.00 น. นั้น
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ขอเรียนให้ทราบว่า เป็นการอนุโลม ให้กับคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ในประเทศกัมพูชา และคนกัมพูชาที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ เป็นวันสุดท้าย!!(31 ส.ค.68) โดยมีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องเท่านั้น!!
มิได้มีเจตนาเป็นประการอื่นตามที่เป็นกระแสข่าว
ทั้งนี้ ขอเรียนยืนยันว่า ทุกจุดผ่านแดนฯ ในพื้นที่ จ.สระแก้ว ยังคงปิดเช่นเดิม
อย่างไรก็ตาม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ต้องกราบขอโทษพี่น้องประชาชนที่มีส่วนทำให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิด มา ณ ที่นี้ด้วย
จึงนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน