ปภ. ส่ง Cell Broadcast เตือน 3 อำเภอ ระนอง เสี่ยงน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม เร่งปชช.ยกของขึ้นที่สูง เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
เมื่อวันที่ 1 กันยายน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งว่า ได้ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนน้ำท่วม 3 อำเภอ จ.ระนอง ที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขา ริมห้วย/คลอง/ลำน้ำ ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่ม ให้ยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ช่วงระหว่างวันที่ 1 – 3 ก.ย. เนื่องจากฝนตกหนัก ถึงหนักมาก และปริมาณฝนตกสะสม เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง ดินโคลนถล่ม เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
ปภ.และจ.ระนอง ได้ติดตามสถานการณ์ฝน จ.ระนอง พบว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ อ.เมืองฯ อ.กะเปอร์ อ.กระบุรี และยังคงตกต่อเนื่อง ขอให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่เสี่ยงริมห้วย/คลอง/ลำน้ำ ที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขา ให้ยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ปภ. จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนน้ำท่วม อ.เมืองฯ อ.กะเปอร์ อ.กระบุรี จ.ระนอง
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง